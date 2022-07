Udo Lindenberg begeistert Fans in der SAP Arena Mannheim

Ausverkauftes Stadion

„Keine Panik auf der Titanic!“ – Am 9. Juli tritt Kult-Rocker Udo Lindenberg vor 10.500 Menschen in der SAP Arena Mannheim auf. Lesen Sie hier, wie mega das Konzert in der Quadratestadt war:

Lesen Sie auch Mannheim: Udo Lindenberg rockt vor ausverkaufter SAP Arena – „Mach mein Ding!“ Mannheim: Udo Lindenberg rockt vor ausverkaufter SAP Arena – „Mach mein Ding!“

Schwarzer Hut, dunkle Sonnenbrille und ein Mundwerk wie sonst keiner – das ist das Markenzeichen von Kult-Sänger Udo Lindenberg. Am Samstagabend (9. Juli) tritt der mittlerweile 76-Jährige vor einer ausverkauften Halle in der SAP Arena in Mannheim auf. 10.500 Fans kommen zu seinem Konzert. Dabei scheut der Ausnahmekünstler nicht vor krassen Showeinlagen und einem einzigartigen Bühnenbild.

MANNHEIM24 verrät, wie mega das Udo-Lindenberg-Konzert in der SAP Arena in Mannheim war.

Bereits vier Tage nach offiziellem Verkaufsstart für seine „UDOPIUM“-Tour in Deutschland hatte Udo Lindenberg schon 150.000 Karten verkauft. Der Alt-Rocker begeistert seine Fans auch noch nach Jahrzehnten. Tausende von Menschen stürmen in die großen Hallen Deutschlands für ihr Idol. (fas)