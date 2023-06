Ulms Basketballer vor erstem Meistertitel

Ulms Kapitän Thomas Klepeisz wirft den Ball. © Stefan Puchner/dpa

Ratiopharm Ulm fehlt nach einer Machtdemonstration nur noch ein Sieg bis zum ersten Meistertitel in der Basketball-Bundesliga. Das Team von Trainer Anton Gavel gewann am Mittwochabend das dritte Finalspiel deutlich mit 112:84 (53:30) gegen die Telekom Baskets Bonn und führt die Serie nun mit 2:1-Siegen an. Im Modus Best-of-five würde den Ulmern schon ein weiterer Heimsieg am Freitagabend (20.

Neu-Ulm - 30 Uhr/Sport1 und Magentasport) genügen, um die Meisterschaft zu gewinnen.

Bester Werfer der Ulmer, die schon in der ersten Halbzeit deutlich führten, war Karim Jallow mit 24 Punkten. Bonns Starspieler T.J. Shorts kam nicht über elf Zähler hinaus. Ulm könnte nach Meister Alba Berlin (3:1-Siege) und Pokalsieger FC Bayern (3:0) auch den amtierenden Champions-League-Sieger aus Bonn besiegen. Den Gästen waren die Ausfälle des gesperrten Michael Kessens und des verletzten Javontae Hawkins anzumerken. Spiel zwei hatte der Hauptrundensieger noch mit 104:75 für sich entschieden. dpa