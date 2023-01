Eine der hässlichsten Städte Deutschlands liegt in Baden-Württemberg – laut Umfrage

Laut der Meinung der Reddit-Nutzer gehört Pforzheim zu den hässlichsten Städten Deutschlands. © Marijan Murat

Auf dem Onlineportal Reddit diskutieren User über die hässlichste Stadt Deutschlands. Die baden-württembergische Stadt Pforzheim ist ihrer Meinung nach ganz vorne mit dabei.

Stuttgart/Pforzheim - Deutschland hat viele schöne Orte zu bieten und in jedem Bundesland gibt es tolle Sehenswürdigkeiten zu entdecken. Auf dem Onlineportal Reddit wollte ein User von der Community jedoch wissen, welche Stadt in Deutschland ihrer Meinung nach die hässlichste ist. Die Meinungen der Reddit-Nutzer gehen dabei weit auseinander. Ganz vorne in dem inoffiziellen Ranking mischt aber auch eine Stadt in Baden-Württemberg mit, wie BW24 berichtet.

Pforzheim steht bei Reddit-Diskussion über hässlichste Stadt Deutschlands hoch im Kurs

Sortiert man die Kommentare unter dem Beitrag bei Reddit nach den Top-Antworten, muss man nicht lange suchen, bis man Pforzheim findet. Der Vorschlag erhielt immerhin 240 Upvotes. „Pforzheim, Pforzheim und nochmal Pforzheim geht da hin, macht euch ein Bild, falls ihr mir nicht glaubt“, schreibt ein User. „Einzig richtige Antwort“, pflichtet ein weiterer bei. „Pforzheim wurde im 2. Weltkrieg dermaßen runter gebombt, dass nicht mehr viel übrig war. Den Wiederaufbau haben sie definitiv verkackt, die hässlichste Stadt im Nordschwarzwald“, lautet die Meinung eines Nutzers.

Der ein oder andere bei Reddit versucht, der Stadt noch etwas Gutes zuzuschreiben. „Pforzheim ist wirklich hässlich, aber dafür ist das Umland schön, wenn man Natur mag“, schreibt jemand. „Pforzheim ist vielleicht Assi, aber irgendwie auch abenteuerlich schön“, formuliert es ein anderer. „Ja, geil ist es nicht. Aber auch nicht so schlimm, wie viele behaupten“, heißt es außerdem. Auch weitere Nutzer teilen die Meinung, dass es hässlichere Städte in Deutschland gibt.

Ludwigshafen soll die hässlichste Stadt Deutschlands sein – „ist einfach anders wild“

Platz eins der hässlichsten Städte Deutschlands geht dem Reddit-Beitrag zufolge an die zu Baden-Württemberg angrenzende Stadt Ludwigshafen in Rheinland-Pfalz. Der Kommentar „Wenn selbst Mannheim im Vergleich neben dir aussieht wie Florenz, weißt du, du bist ne echt hässliche Stadt“, findet den meisten Zuspruch bei den Usern. „Ludwigshafen ist einfach anders wild“, ergänzt einer. „Man sagt ja nicht umsonst: Das einzige schöne an Ludwigshafen ist die Aussicht nach Mannheim“, lautet ein weiterer Kommentar.

Unter den Vorschlägen befinden sich neben zahlreichen Städten aus dem Ruhrgebiet wie Gelsenkirchen, Wuppertal oder Duisburg, auch die Hauptstadt Berlin oder die baden-württembergische Landeshauptstadt Stuttgart. Die schwäbische Metropole wurde in der Öffentlichkeit bereits häufig verspottet. Solästerten unter anderem Satiriker Jan Böhmermann oder Comedian Felix Lobrecht über Stuttgart. Ein bekannter badischer Autor zog ebenfalls heftig über Stuttgart her und bezeichnete es als Stadt, die „jede verfluchte Seele verschlingen“ will.