Unfall mit führerlosem Bus in Heidelberg: Frau erliegt schweren Verletzungen

Ziegelhausen

Von Marten Kopf schließen

Nach dem Busunfall mit 19 Verletzten erliegt eine 59-Jährige am Donnerstag ihren schweren Verletzungen. Die Unfallursache ist nach wie vor unklar. Erfahren Sie hier die Hintergründe:

Lesen Sie auch Heidelberg: Nach Unfall mit führerlosem Bus – 59-Jährige erliegt ihren schweren Verletzungen Heidelberg: Nach Unfall mit führerlosem Bus – 59-Jährige erliegt ihren schweren Verletzungen

Heidelberg-Ziegelhausen – Nach dem Unglück in Heidelberg-Ziegelhausen mit einem fahrerlosen Bus am vergangenen Mittwoch (6. Juli) ist eine 59-jährige Frau an ihren schweren Verletzungen gestorben. Nach Angaben der Polizei starb sie schon am darauffolgenden Donnerstag im Krankenhaus. Der Zustand der weiteren acht Fahrgäste, die ins Krankenhaus kamen, sei nicht lebensbedrohlich, so ein Sprecher.

HEIDELBERG24 skizziert den Unfallhergang und die Hintergründe des Busunfalls in Heidelberg-Ziegelhausen.

Insgesamt waren bei dem Unglück am Mittwoch 19 Menschen verletzt worden, darunter die 59-Jährige. Der tonnenschwere Linienbus war in Ziegelhausen auf abschüssiger Strecke etwa 180 Meter führerlos gerollt und in ein Haus gekracht. (mko)