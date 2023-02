Verdächtiger von Spezialkräften festgenommen

Das Ortsschild von Schwäbisch Hall. © Stefan Puchner/dpa/Archivbild

Der 31 Jahre alte Mann, der für den Tod von zwei Seniorinnen verantwortlich sein soll, wurde von Spezialkräften festgenommen. Das teilte die Polizei am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Schwäbisch Hall mit.

Schwäbisch Hall - Die Gewalttaten, die dem Serben zur Last gelegt werden, hatten vor allem die älteren Menschen in der Region Schwäbisch Hall schwer verunsichert. In der vergangenen Woche war eine 89 Jahre alte Frau in Michelbach an der Bilz tot in ihrer Wohnung entdeckt worden. In diesem Zusammenhang hatte die Polizei auch den Tod einer 77-Jährigen im Dezember vergangenen Jahres erneut überprüft. Die Leiche der Frau war in Schwäbisch Hall in ihrer Wohnung gefunden worden. Die Polizei geht davon aus, dass beide Frauen getötet wurden. dpa