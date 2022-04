Verdi: Online-Warnstreiks bei Deutscher Telekom im Südwesten

Beschäftigte nehmen an einem Warnstreik teil. © Stefan Sauer/dpa/ZB/Symbolbild

Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Telekom haben am Freitag im Südwesten nach Gewerkschaftsangaben mehrere hundert Beschäftigte an Online-Warnstreiks teilgenommen. Es waren rund 600 Mitarbeitende aufgerufen, wie Verdi-Funktionär Christian Filusch in Stuttgart mitteilte. Man wolle dem Arbeitgeber zeigen, dass die Beschäftigten es mit ihren Forderungen ernst meinten.

Stuttgart - „Die hohe Beteiligung bereits am ersten Streiktag sollte ein Weckruf für die Telekom sein: Das bisherige Angebot braucht dringend ein Update.“

Es waren laut Verdi zwei mehrstündige Online-Arbeitsniederlegungen geplant. Ein Telekom-Sprecher sagte: „Warnstreiks in dieser Phase der Tarifrunde sind nicht ungewöhnlich.“ Insofern seien Vorbereitungen getroffen worden, um die Auswirkungen auf Kunden soweit möglich gering zu halten.

Für die bundesweit rund 55.000 Tarif-Beschäftigten gab es bisher zwei Verhandlungsrunden. Die Gewerkschaft fordert unter anderem, Entgelte um sechs Prozent zu erhöhen. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 10. und 11. Mai geplant. dpa