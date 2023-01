Verfolgungsjagd auf der Autobahn A81: Mercedes-Fahrer flüchtet mit Tempo 300

Von: Martina Lippl

Teilen

Verfolgungsjagd auf der A81 (Baden-Württemberg) Fahrer flüchtet mit Tempo 300 (Symbolfoto). © Silas Stein/imago

Ein Falschfahrer hat sich am Samstag eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Am Ende ließ der Raser seinen schwarzen Mercedes AMG GT63 zurück. Die Polizei sucht Zeugen.

Ludwigsburg – Wegen einer Polizeikontrolle staute es sich auf der A81 bei Stuttgart-Zuffenhausen in der Nacht von Freitag auf Samstag. Am Stauende wendete ein Mann seinen Sportwagen und fuhr als Falschfahrer mit Biberacher Kennzeichen (BC) entgegen der Fahrtrichtung auf die B10 in Richtung Stuttgart (Baden-Württemberg), so die Polizei. Nachdem mehrere Notrufe eingegangen waren, nahm die Polizei die Verfolgungsjagd auf.

Verfolgungsjagd auf der A81: Falschfahrer im Mercedes flüchtet mit mehr als Tempo 250

Eine Streife der Verkehrspolizei Ludwigsburg sichtet den Falschfahrer nach Angaben der Polizei kurz nach der Anschlussstelle Stuttgart-Zuffenhausen auf der A81 in Richtung Heilbronn. Zur Kontrolle sollte der Mercedes an der Anschlussstelle Ludwigsburg-Süd von der Autobahn geleitet werden, jedoch befolgte der Fahrer die Anweisungen der Streifenwagenbesatzung nicht und flüchtete weiter in Richtung Heilbronn. „Aufgrund der hohen Geschwindigkeit verloren die Beamten das Fahrzeug aus den Augen.“ Dann habe der geflüchtete Mercedes wieder die Autobahn verlassen. Auf der A81 bei Mundelsheim wurde der Sportwagen erneut gesichtet.

„Als der Fahrer den Streifenwagen entdeckte, beschleunigte dieser wieder stark und flüchtete mit einer geschätzten Geschwindigkeit von weit über 250 km/h“, teilt die Polizei mit. Und weiter: „Obwohl mehrere Streifenwagenbesatzungen versuchten, den flüchtigen Mercedes einzuholen, gelang dies nicht, da dessen Fahrer Geschwindigkeiten von geschätzten rund 300 km/h fuhr.“

Polizeihubschrauber im Einsatz: Mercedes-Fahrer lässt Wagen stehen und flüchtet zu Fuß

Ein Polizeihubschrauber habe dann die Verfolgung des Mercedes und seiner Flucht aufnehmen können. Der Polizeihubschrauber folgte dem Wagen weiter von der A81 durch den Engelbergtunnel weiter auf die A8 in Richtung München bis zur Anschlussstelle Mühlhausen, wo der Mercedes-Fahrer gegen 1.50 Uhr von der Autobahn abfuhr, das Fahrzeug in Mühlhausen im Täle (Kreis Göppingen) abstellte und zu Fuß flüchtete.

Mit neuen Fotos: Kuriose Blitzer-Bilder - Die verrücktesten Radarfotos Fotostrecke ansehen

Polizei beschlagnahmt Mercedes AMG GT 63 S und sucht Zeugen

Der schwarzen Mercedes AMG GT 63 S (etwa 200.000 Euro) wurde beschlagnahmt und die Spuren sichergestellt. Die Ermittler versuchen auch am Sonntag noch herauszufinden, wer am Steuer saß. Neben dem Polizeihubschrauber waren insgesamt 41 Streifenwagen aus sechs Polizeipräsidien (Ludwigsburg, Heilbronn, Pforzheim, Reutlingen, Stuttgart sowie Ulm) an der nächtlichen Verfolgungsjagd beteiligt. Zeugen sowie Verkehrsteilnehmer, welche durch den Mercedes unter Umständen geschädigt oder gefährdet wurden, werden dringend gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg zu melden.(ml)