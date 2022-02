Verhandlung abgesagt: SC Freiburg und Anwohner vor Einigung?

Teilen

Eine Figur der blinden Justitia. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Im Rechtsstreit des Fußball-Bundesligisten SC Freiburg mit Anwohnern des neuen Europa-Park Stadions soll eine Einigung kurz bevorstehen. Damit begründete das Verwaltungsgericht Freiburg am Dienstag die Aufhebung des für diesen Mittwoch angesetzten Verhandlungstermins. Sollte jedoch in der Kürze der Zeit und unter Mitwirkung des Gerichts kein Vergleich geschlossen werden können, wird die Sache am Donnerstag mündlich verhandelt.

Freiburg - Im Hauptsacheverfahren soll entschieden werden, ob der Sport-Club in seiner neuen Heimspielstätte auch freitagabends und sonntagmittags (13.00 bis 15.00 Uhr) spielen darf. Die klagenden Anwohner wollen eine gerichtliche Aufhebung der Baugenehmigung für das Stadion vom November 2018 erreichen.

Im vorläufigen Rechtsschutzverfahren vor dem Verwaltungsgericht Mannheim hatten sie in zweiter Instanz teilweise Recht bekommen, daher dürfen die Breisgauer ihre Heimspiele derzeit nicht an Freitagabenden austragen. Das Verbot für Sonntagmittag wäre nur in der 2. Bundesliga von Bedeutung, weil dort die Spiele sonntags bereits um 13.30 Uhr beginnen. Seit vergangener Woche finden auch die Trainingseinheiten in der Achim-Stocker-Straße statt. dpa