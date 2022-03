VfB-Sportdirektor bei Zukunftsfrage von Kalajdzic entspannt

Stuttgarts Sportdirektor Sven Mislintat steht vor dem Spiel im Stadion. © Tom Weller/dpa/Archivbild

Der VfB Stuttgart geht mit der Frage nach der Zukunft von Torjäger Sasa Kalajdzic nach eigenen Angaben momentan gelassen um. „Er hat ja grundsätzlich noch Vertrag. Das heißt, da sind wir viel entspannter“, sagte Sportdirektor Sven Mislintat am Sonntag: „Sasa hat sehr klar gesagt, dass er erst mal gesund werden möchte, auf den Platz kommen möchte, bevor wir das konkretisieren.“

Stuttgart - Kalajdzic, der sich zu Saisonbeginn schwer an der Schulter verletzt und zuletzt Wadenprobleme hatte, hatte am Samstag das Siegtor der abstiegsbedrohten Schwaben zum 3:2 gegen Borussia Mönchengladbach erzielt. Sein Vertrag läuft bis zum Sommer 2023. „Das weiß ich jetzt noch nicht“, hatte der 24-Jährige im Anschluss an die Partie gegen Gladbach beim Pay-TV-Sender Sky zu einem möglichen Verbleib in Stuttgart gesagt: „Selbst wenn irgendwas wäre, würde ich es jetzt hier nicht sagen. Aber es ist wirklich nichts.“

Derweil rechnet sich der VfB Chancen aus, dass Offensivspieler Omar Marmoush über die Saison hinaus bleiben könnte. „Omar fühlt sich wohl“, sagte Mislintat: „Aber wie das ausgeht, ist völlig offen.“ Für Gespräche mit dem VfL Wolfsburg sei es zu früh. Der 23 Jahre alte Marmoush war im vergangenen Sommer auf Leihbasis bis zum Saisonende vom Bundesliga-Rivalen aus Wolfsburg gekommen. dpa