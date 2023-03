Video zeigt Polizistin in Stuttgart offenbar bei „miesem“ Klingelstreich

Von: Nadja Pohr

In dem Clip auf Instagram scheint es so, als hätte die Polizistin aus Stuttgart einen Klingelstreich gemacht. Die Hintergründe werden von der Dienststelle nun geprüft. © Fotomontage BW24/Screenshot Instagram/stuttgarter.meme

Im Netz kursiert ein Video, das eine Polizistin aus Stuttgart zeigen soll, wie sie einen Klingelstreich macht. Viele User zeigen sich amüsiert, doch die Polizei prüft den Vorfall nun.

Stuttgart - Durch die sozialen Medien kann mittlerweile fast jeder zumindest kurzzeitige Berühmtheit erlangen. In nur zwölf Sekunden wurde etwa Elaine Victoria von der Aldi-Kassiererin zum Model. Viele wollen ihr es inzwischen gleichtun. Die schöne Verkäuferin bekam inzwischen Konkurrenz aus dem Hause Lidl. Durch den TikTok-Fotograf Weniamin Schmidt wurde auch eine Stuttgarter Polizistin über Nacht zum Internet-Star – einfach nur, weil viele von ihrem Aussehen begeistert waren.

Im Netz geht nun auch eine andere Beamtin der Polizei Stuttgart viral. Sie wurde scheinbar bei einer Aktion erwischt, die man einer Polizistin eigentlich niemals zutrauen würde. Von vielen Usern wird sie dafür gefeiert – in ihrem Job könnte es dafür jedoch Konsequenzen geben.

Video zeigt Stuttgarter Polizistin offenbar bei „miesem“ Klingelstreich

Die Seite „stuttgarter.meme“ veröffentlichte ein Video auf Instagram, in dem eine Beamtin der Polizei Stuttgart scheinbar einen Klingelstreich macht. In dem Clip sieht man auf der Straße ein Einsatzfahrzeug stehen. Eine Polizistin ist gerade ausgestiegen und läuft zum Eingang eines Mehrfamilienhauses. Sie schaut auf die Klingelanlage, scheint dann bei einer Person zu läuten, rennt wieder zurück in den Wagen und fährt los. „Wenn der Polizei in Stuttgart Ost mal langweilig ist“, heißt es dazu scherzhaft. „Einfach miese Klingelstreiche.“

Einen solchen Streich haben viele Menschen in ihrer Kindheit vielleicht ebenfalls gemacht – als Beamtin könnte dies jedoch Folgen haben. Ein Sprecher der Polizei Stuttgart bestätigte auf Nachfrage von BW24, dass das Video mit dem mutmaßlichen Klingelstreich bereits bekannt sei. Man prüfe derzeit den Vorfall. Möglicherweise habe die Beamtin bei einer Person geklingelt und sei dann zu einem Einsatz gerufen worden, erklärte der Polizeisprecher. Dies werde aber nun zunächst aufgearbeitet.

Netz reagiert amüsiert auf Video: „Sind auch nur Menschen, entspannt euch“

Was also der genaue Hintergrund der Aktion war, ist nicht klar. Unter dem Instagram-Video sehen es viele User allerdings weniger dramatisch, sollte die Polizistin tatsächlich einen Klingelstreich gemacht haben. „Sympathisch“, „Lustig“ oder „Geil“, schreiben etwa die Nutzer in den Kommentaren. „Ich finde das einfach witzig und niedlich zugleich“, kommentiert ein weiterer. „Dieser Klingelstreich wurde durch unsere Steuergelder finanziert“, scherzt ein User.

Es gibt auch einige Nutzer, die die Aktion weniger mit Humor nehmen. Als Polizeibeamtin könne man so etwas „nicht bringen“ und es wirke nicht gerade professionell. Die Mehrheit nimmt die Polizistin aber in Schutz: „Kurzer Klingelstreich bei Freunden, sind auch nur Menschen, entspannt euch“, schreibt ein User.