Vorwurf an Inspekteur wegen Verunglimpfung der Polizistin

Eine Figur der blinden Justitia. © Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild

Juristische Schlammschlacht im Polizeiprozess: Die Nebenkläger werfen dem Inspekteur der Polizei, der wegen sexueller Nötigung vor Gericht steht, die Verunglimpfung und Diffamierung der 34-jährigen Anzeigenerstatterin vor. „Eine junge Polizeibeamtin wird mit falschen Darstellungen in den Dreck gezogen und diffamiert“, schreiben sie in einer Erklärung, die sie am Dienstag am Rande der Verhandlung an die Journalisten verteilten.

Stuttgart - Zum Prozessauftakt am Freitag hatte die Verteidigung des mittlerweile vom Dienst freigestellten Inspekteurs in einer Erklärung die Frau wiederum als Lügnerin dargestellt, als eine Frau, die zum eigenen Vorteil Kontakt zu höhergestellten Männern suche.

Am Dienstag wurden weitere Aufnahmen aus einer Eckkneipe in Bad Cannstatt gezeigt, in der der 49 Jahre alte Inspekteur mit der Kriminalhauptkommissarin in einer Nacht im November 2021 zusammensaß. Der Polizist soll die Frau vor allem vor der Kneipe sexuell genötigt haben, sie dazu gedrängt haben, ihn intim zu berühren. Hat der ranghöchste Polizist seine Machtstellung missbraucht, um eine Untergebene zu sexuellen Gefälligkeiten zu drängen? Der Fall schlug große Wellen in der Polizei und Politik - und ist auch Thema eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses, der seit Monaten läuft. dpa