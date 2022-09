Wanderin Scarlett S. seit zwei Jahren spurlos verschwunden

Aufnahmen von Scarlett S. (26) aus einem Supermarkt in Todtmoos © Polizeipräsidium Freiburg

Der Fall einer vermissten Wanderin hält seit zwei Jahren die Polizei in Atem. Von Scarlett S. fehlt seither jede Spur. Lesen Sie hier den aktuellen Stand:

Im Jahr 2020 macht sich 26-jährige Scarlett S. aus Bad Lippspringe (Nordrhein-Westfalen) zu einer Wanderung in den Schwarzwald auf. Erst scheint alles wie geplant zu laufen, doch seit dem 10. September ist Scarlett S. plötzlich wie vom Erdboden verschluckt. An diesem Tag bricht die junge Frau in Todtmoos zur letzten Etappe ihrer Schwarzwaldtour auf und begibt sich zum Schluchtensteig. Die Polizei vermutet, dass sie dort abgestürzt sein könnte.

MANNHEIM24 berichtet, wie der Stand zum Vermisstenfall Scarlett S. nach zwei Jahren ist.

Die Polizei schließt nicht aus, dass Scarlett S. in dem steilen, unwegsamen und mit Schluchten durchzogenen Waldgebiet verunglückt ist. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen gebe es nicht. Ermittelt wird aber in alle Richtungen. (dh)