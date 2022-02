Warum Kusterer Steuervorlesungen romantisch findet

Teilen

EnBW-Finanzvorstand Thomas Kusterer spricht bei einer Pressekonferenz. © Marijan Murat/dpa/Archivbild

EnBW-Finanzvorstand Thomas Kusterer hat seine Frau an der Uni kennengelernt. „So romantisch können Steuervorlesungen sein“, sagte der 53-jährige Betriebswirt den „Badischen Neuesten Nachrichten“ (Samstag).

Karlsruhe - Wenn die beiden verreisen, achten sie nach Kusterers Aussagen zwar nicht aufs Geld - bei Bergtouren in den Dolomiten nächtigen sie aber in einer kleinen Pension. „Nicht, weil man sich nichts anderes leisten könnte, sondern weil wir uns dort wohlfühlen.“ Zum Skifahren in Zermatt wählten sie seit rund 20 Jahren immer dieselbe Adresse. „Es war ein Zweisterne-Hotel“, sagte Kusterer. „Dann haben sie einen Fernseher ins Zimmer gestellt. Und jetzt hat es drei Sterne.“

Kusterer ist seit 2011 Finanzchef des Karlsruher Energieversorgers. Er wurde schon als möglicher Nachfolger von Konzernchef Frank Mastiaux gehandelt, der im Herbst aus dem Amt scheidet. Auf die Spekulationen angesprochen antwortete Kusterer nun: „Ich verstehe, dass Sie das fragen. Aber das ist Sache unseres Aufsichtsrates.“ dpa