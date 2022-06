Weitere Affenpocken-Fälle im Südwesten – Zahl steigt auch bundesweit

In Freiburg wurde der erste Fall der Affenpocken behandelt. © Philipp von Ditfurth/dpa

Vor knapp drei Wochen wurden die ersten Affenpocken-Infektionen in Deutschland bestätigt. Seitdem steigt die Zahl der Fälle. Lesen Sie hier die aktuellen Daten:

In Baden-Württemberg sind drei neue Fälle von Affenpocken nachgewiesen worden. Das teilte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Montag (6. Juni) in Stuttgart mit. Die betroffenen Menschen kämen demnach aus dem Alb-Donau-Kreis, dem Kreis Ravensburg und dem Stadtkreis Freiburg. Sie seien in häuslicher Isolation und nicht im Ausland gewesen.

HEIDELBERG24 verrät, welche Details zu den ersten Affenpocken-Erkrankungen in Baden-Württemberg mittlerweile bekannt sind – und wie das RKI die Lage in Deutschland aktuell bewertet.

Für Deutschland hatte das Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitag 65 übermittelte Affenpocken-Infektionen aus neun Bundesländern gemeldet. Affenpocken gelten verglichen mit den seit 1980 ausgerotteten Pocken jedoch als weniger schwere Erkrankung. (kab)