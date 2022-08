Wetter-Experte schlägt Alarm – Starkregen und Dürre „gefährliche Kombination“

Warnung vor Sturzfluten

Nach etlichen Dürre-Tagen stehen heftige Wetter-Tage bevor. Lesen Sie hier, warum ein Wetter-Experte eine Gefahr in der Kombination Starkregen und dem trockenen Boden sieht:

Seit Wochen herrscht in Baden-Württemberg anhaltende Hitze, das Wetter im Südwesten ist von Trockenheit und Waldbrandgefahr geprägt. Das soll sich jedoch bereits ab Montag radikal ändern – mit möglicherweise gefährlichen Auswirkungen. Nachdem Wetter-Experte Dominik Jung bereits vor wenigen Tagen sintflutartigen Regen auch für Baden-Württemberg vorhersagte, warnt Jung in seiner neuesten Prognose vor der „gefährlichen Kombination“ aus Starkregen und trockenem Boden.

HEIDELBERG24 verrät, an welchen Tagen laut aktuellen Prognosen die Regenschwerpunkte liegen – und warum der Wetter-Experte in den Regenfällen eine besondere Gefahr sieht.

Laut dem Deutschen Wetterdienst (dwd) steigt in Baden-Württemberg bereits ab Montag die Starkregen-Gefahr ab dem Mittag an. Dann seien nicht nur kräftige Gewitter und Regenfälle mit bis zu 40 Liter pro Quadratmeter möglich, sondern auch Hagel mit Korngrößen von bis zu 2 Zentimeter.