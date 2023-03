Wetter-Experten sagen erneut Wintereinbruch voraus – es ist „viel zu kalt“

Von: Teresa Knoll

Am 1. März ist meteorologischer Frühlingsanfang. Nach einer kurzen Kälte-Periode kommt der Frühling Mitte März wohl auch in Baden-Württemberg an. Lesen Sie hier mehr:

Das Wetter kann sich wohl einfach nicht entscheiden: Mal warm, mal kalt und statt Frühlingsluft fegt jetzt der Winter noch mal über das Land. Experten sagen sogar Schnee voraus, da Polarluft nach Deutschland strömt. Am Wochenende (4./5. März) heißt es dann noch mal einkuscheln. Danach wird es wieder wärmer – allerdings kommen dann auch noch keine Frühlingsgefühle auf, weil es weiterhin Niederschlag in Form von Regen geben wird.

HEIDELBERG24 verrät, wie das Wetter bis Mitte März in Baden-Württemberg wird und ob es einen neuen Wintereinbruch gibt.

Laut Georg Haas, Wetter-Experte von wetter.com, ist es im Moment sogar „viel zu kalt für die Jahreszeit.“ Die Prognose mag überraschend sein, da der Winter in Baden-Württemberg viel zu mild und trocken war. (resa)