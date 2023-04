Wetter in Baden-Württemberg: Prognose für Mai stürzt ab – „Der Frühling hat einfach keine Chance“

Von: Franziska Schuster

Nach einem sommerlichen Wochenende sinken die Temperaturen in Baden-Württemberg wieder deutlich. Die Aussichten für den Mai sind im Südwesten ebenfalls düster.

Stuttgart - Am vergangenen Wochenende stattete der Frühling Baden-Württemberg einen lang erwarteten Besuch ab. Sonnenschein und Temperaturen über 20 Grad machten Hoffnung darauf, dass das Schmuddelwetter der vergangenen Wochen endlich ein Ende hat. Da muss Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net allerdings enttäuschen. „Es wird wohl nur ein ‚Zwei-Tages-Frühling bleiben‘“, schätzt der Wetterexperte. Ganz Deutschland wird in dieser Woche von Polarluft heimgesucht. Und auch die Prognosen für den Mai rutschen immer weiter in den Keller. Frühlings- oder gar Frühsommerwetter ist da auch in Baden-Württemberg nicht in Sicht.

Wetter in Baden-Württemberg: April war bislang deutlich zu kalt und zu nass

Das Wetter in Deutschland und in Baden-Württemberg ist derzeit ein Trauerspiel. Viele Niederschläge, vergleichsweise niedrige Temperaturen und kaum Sonnenschein. „Die T-Shirts können wir wieder wegpacken“, kündigt Dominik Jung an. Die Frühtemperaturen in der letzten Aprilwoche verlangen eher nach einer Winterjacke. Am Mittwoch (26. April) liegen die Höchstwerte in den Morgenstunden bei 2 bis -1 Grad in Baden-Württemberg. Bodenfrost sei zudem auch wieder zu erwarten, warnt der Meteorologe. „Der Spätwinter kommt zurück. Der Frühling hat einfach keine Chance“, sagt Dominik Jung.

Der April war deutlich zu kalt und zu nass. Der Mai soll in Baden-Württemberg ähnlich ungemütlich werden. © dpa/Friso Gentsch

Betrachtet man den April rückblickend, ist der Monat in ganz Deutschland deutlich zu kühl. Im Vergleich zum neuen Klimamittel von 1991 bis 2020 fiel der April sogar 1,2 Grad zu kalt aus.

Bilanz für den Monat April (bis einschließlich 21. April 2023):

mittlere Temperatur: +6,6 Grad

Vergleich zu 1961 bis 1990: -0,1 Grad

Vergleich zu 1991 bis 2020: -1,2 Grad

Niederschlag: 45 Liter pro Quadratmeter (77 Prozent)

Sonnenscheindauer: 101 Stunden (66 Prozent)

(Quelle: wetter.net)

In Sachen Niederschlag kommt hauptsächlich in Baden-Württemberg noch einiges zum Bundesschnitt dazu. Bis Freitag (28. April) sind im Südwesten zwischen 20 und 30 Liter Regen pro Quadratmeter möglich, an den Alpen sogar bis zu 60 Liter. In den Höhenlagen der Alpen können die Niederschläge auch wieder als Schnee vom Himmel kommen.

Frost und Schnee: Kaltluft bringt winterliches Wetter zurück nach Baden-Württemberg

Die letzte Aprilwoche stimmt uns quasi schon darauf ein, wie der Mai mit großer Wahrscheinlichkeit weitergehen wird. Am Montag (24. April) zieht eine Kaltfront weiter nach Deutschland. Die Temperaturen gehen vom Westen her immer weiter zurück. Montagmittag sowie im weiteren Tagesverlauf gibt es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) in Baden-Württemberg teils Wolken, teils etwas Sonne. Einzelne Schauer sind möglich, vor allem am Nachmittag auch kurze Gewitter. Die Höchstwerte liegen zwischen 9 Grad auf der Albhochfläche und 16 Grad am Rhein.

Auch der Dienstag (25. April) bringt keine große Wetteränderung. Es bleibt stark bewölkt, nachmittags lockern die Wolken teilweise auf. In der Südhälfte fällt häufig, sonst zeitweise Regen. In den höchsten Lagen kann er auch in Schneeregen, im Tagesverlauf in einzelne Schauer übergehen. Mittags und nachmittags ziehen im Süden Gewitter mit stürmischen Böen auf. Es werden am Dienstag maximal zwischen 6 Grad im Bergland und 13 Grad am Oberrhein erreicht.

Das sind die Höchstwerte in Baden-Württemberg in den kommenden Tagen:

Wochentag Temperaturen in Grad Celsius Montag (24. April) 9 bis 16 Grad Dienstag (25. April) 6 bis 13 Grad Mittwoch (26. April) 8 bis 15 Grad Donnerstag (27. April) 12 bis 19 Grad

(Quelle: Deutscher Wetterdienst)

Am Mittwoch (26. April) bleibt es im Norden Baden-Württembergs überwiegend heiter, zwar mit vielen Quellwolken, aber dennoch trocken. Im Süden ziehen ab dem Mittag Wolkenfelder auf. Die Temperaturen steigen auf 8 Grad in den höchsten Lagen bis knapp 15 Grad im Raum Freiburg an. Ähnlich gestaltet sich das Wetter auch am Donnerstag (27. April): Bei einem Mix aus Sonne und Wolken erreichen die Temperaturen maximal 12 Grad im Südschwarzwald und 19 Grad in Freiburg.

Vom Frühling fehlt jede Spur – Maiprognosen sagen viele Niederschläge für den Südwesten voraus

Auch die Maiprognose befindet sich im Sinkflug. Laut Ensemble-Vorhersage für Süddeutschland steht in der letzten Aprilwoche noch Nachtfrost an. Zum Maibeginn steigen die Werte auf bis zu 15 Grad. „Auch im Süden gilt: trocken bleibt es nicht wirklich“, erklärt Dominik Jung die Aussichten. Immer wieder falle Regen, in den Hochlagen der Alpen auch Schnee oder Schneeregen. Diese Winterrückkehr könnte bis weit in den Mai hinein anhalten.

Nasse Aussichten: Zwar sollen die Temperaturen in Süddeutschland wieder ansteigen, das Regenwetter aber bleibt. © BW24 Screenshot/wetter.net

Die Monatsprognosen geben ebenfalls kaum Grund zur Hoffnung auf besseres Wetter. Das CFS-Modell (Climate Forecast System) der amerikanischen Wetterbehörde NOAA ging zuletzt von einer Temperaturabweichung von 1 bis 2 Grad in Baden-Württemberg aus. Der Mai sollte demnach zu warm ausfallen. Nun wurden die Temperaturen korrigiert. Nur noch 0,5 bis 1 Grad soll die Abweichung laut neuester Berechnungen betragen.

„Wenn das so weiter geht, ist vielleicht der Mai in ein, zwei Wochen sogar blau gefärbt“, bezieht sich Dominik Jung auf die Temperaturskala. „Das heißt, nach dem zu kalten April könnte vielleicht auch ein zu kalter Mai auf uns in Deutschland zukommen“, sagt der Wetterexperte weiter. „Also nichts mit Wonnemonat – und immer wieder Regen.“ Schon vor einigen Wochen hatte auch der Europäische Wetterdienst Prognosen für den Mai abgegeben. Demnach soll der gesamte Frühling deutlich zu nass ausfallen.