Zwei Verdächtige nach Schüssen auf Gastwirt festgenommen

Polizeibeamte sichern einen Tatort an dem ein Mann angeschossen worden war. © Kohls/SDMG/dpa

Nach mehreren Schüssen auf einen Gastwirt in Plochingen (Landkreis Esslingen) hat die Polizei zwei Verdächtige festgenommen. Ob die beiden 22-Jährigen für weitere Taten in der Region infrage kämen, werde noch ermittelt, teilte das Landeskriminalamt Baden-Württemberg am Donnerstag mit.

Plochingen - Die Männer seien am Montag - einen Tag nach dem Vorfall - in Untersuchungshaft gekommen. Sie sollen aus einem Auto heraus auf die Gaststätte geschossen haben. Deren 34 Jahre alter Besitzer wurde verletzt. Weitere Auskünfte dazu gab es zunächst nicht. dpa