Bär im bayerisch-österreichischen Grenzgebiet unterwegs

Von: Martina Lippl

Es gab bereits einen Verdacht. Jetzt liegen genetische Untersuchungen vor: Ein Bär ist im Grenzgebiet bei Kufstein unterwegs.

Kufstein – Ein Bär hat sich an der deutsch-österreichischen Grenze herumgetrieben. DNA-Untersuchungen nach dem Riss von drei Schafen hätten dies bestätigt, teilt das Land Tirol mit. Die drei Schafe seien Ende Juni auf einer Alm im Gemeindegebiet von Thiersee (Bezirk Kufstein, Österreich) tot aufgefunden worden.

Schon aufgrund des Rissbildes an den tödlich verletzten Schafen war ein Großraubtier als Verursacher vermutet worden. Zuvor war ein Bär am 14. Juni in eine Wildkamera im Gemeindegebiet von Langkampfen (Bezirk Kufstein) getapst und am 16. Juni anhand eines Schafrisses genetisch bestätigt worden.

Fotonachweis eines Braunbären im Landkreis Garmisch-Partenkirchen im Frühjahr 2022. © BaySF

Bär an der Grenze zwischen Deutschland und Österreich – Raubtier auch bei G7-Gipfel gesichtet

Ob sich der Bär noch im Grenzgebiet aufhält? Seit dem Rissereignis in Thiersee ist es still um den bestätigen Bär. Aus dem bayerisch-österreichischen Grenzgebiet seien keine Beobachtungen und Schäden mehr gemeldet worden. Dafür sorgte ein Braunbär beim G7-Gipfel für Wirbel. Das Tier streifte um Schloss Elmau.

In Tirol werden seit 2022 Bären gesichtet. Es handelt sich meist um männliche Jungbären, die aus dem Trentino kommen, erklärt das Land Tirol. Auch wenn Bären auf ihrer Wanderroute vom Vinschgau ins Engadin ziehen, sei die Wahrscheinlichkeit einen Bären zu treffen äußerst gering. Von Natur aus versuche der Bär dem Menschen so früh wie möglich aus dem Weg zu gehen.(ml)