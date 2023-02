„Der allerletzte Dreck“: Lokführer pöbelt über neue S-Bahnen – Fahrgäste hören alles mit an

Von: Michelle Brey

dpa_5FAC82001E3EB985.jpg © Daniel Maurer/dpa

Ein Lokführer hat in einer Durchsage seiner Wut freien Lauf gelassen. In den sozialen Plattformen kursiert ein Video davon und erregt hohe Aufmerksamkeit.

Stuttgart/München - Wenn Dinge nicht so laufen, wie sie laufen sollen, reißt vielen Menschen hin und wieder der Geduldsfaden. Passiert das in der Öffentlichkeit, kann es auch einmal unangenehme Folgen mit sich bringen. Der Ausraster eines S-Bahn-Fahrers in Stuttgart zog nun große Aufmerksamkeit im Internet auf sich. Ob arbeitsrechtliche Konsequenzen drohen, bleibt zunächst unklar.

S-Bahn-Fahrer rastet aus - und ganzer Zug hört zu

Die Stuttgarter S-Bahn kommt in einem Video auf TikTok nicht gerade gut weg. Ein Fahrer beschimpft darin die Stuttgarter S-Bahn. Das Video ging auf der Plattform viral und kursiert auch auf Plattformen wie etwa Instagram. Ein Wunder ist das nicht unbedingt. Denn eine ähnliche Ansage durch die Lautsprecher einer S-Bahn werden wohl auch noch nicht viele Menschen gehört haben.

„Dass unser Zug nicht mehr so richtig beschleunigt, liegt daran, dass wir hier nur noch mit dem allerletzten Dreck rumfahren“, so die Worte des Mannes. Die neuen Fahrzeuge seien „einfach nur noch Schrott“. Er fuhr fort: „Und mit diesem Sch**ß dürfen wir rumfahren.“ Dann ging der Lokführer in seine normale Ansage zum nächsten Haltestopp der S-Bahn über. User-Kommentaren zufolge handelte es sich um die S2.

Konsequenzen für Lokführer nach S-Bahn-Ausraster?

Die Bahn prüft nach dem Auftauchen des Videos nun den Hergang und mögliche Konsequenzen. „Die Durchsagen des Lokführers überschreiten eindeutig eine Grenze“, sagte eine Bahnsprecherin am Mittwoch (21. Februar). Die Bahn arbeite den Vorgang aktuell intern auf, zu möglichen Schritten gegen den Mitarbeiter könne man sich nicht äußern. Wann genau das Video aufgenommen wurde, konnte die Sprecherin nicht sagen. Es handle sich aber um einen aktuellen Fall.

Prof. Stefan Nägele, ein Stuttgarter Arbeitsrechtler, schätze den Vorfall gegenüber Bild.de ein. So habe jeder grundsätzlich das Recht auf eine freie Meinungsäußerung, jedoch sei in diesem Fall „vorsätzlich gegen die Loyalitätspflicht zum Arbeitgeber verstoßen“ worden. „Über eine fristgerechte Kündigung darf sich der Lokführer nicht beschweren“, fuhr er fort.

Laut Bahnsprecherin sind die für die S-Bahn-Stuttgart neu bestellten Triebfahrzeuge der Firma Alstom störanfällig. „Etwa ein Fünftel dieser Triebwagen stehen derzeit in der Werkstatt in Plochingen und können nicht eingesetzt werden.“ Die Bahn erwarte vom Hersteller, dass die Störungen schnellstmöglich behoben werden.

Auch ein Video aus Wien zeigte kürzlich den Ausraster eines Mannes. Er schleifte einen Klima-Aktivisten schimpfend vom Zebrastreifen. (mbr mit dpa)