Brief-Chaos in Deutschland: Post räumt Probleme ein - „Notfallkonzept“ teils auch in Bayern aktiv

Von: Victoria Krumbeck

Es gibt Ärger mit der Post, denn seit einigen Wochen häufen sich die Beschwerden über unregelmäßige Briefzustellungen. Grund dafür sind Personalausfälle.

München - Den Ärger mit Paketzustellunternehmen kennen wohl die meisten. In der Regel kann man sich auf die Deutsche Post etwas besser verlassen. Denn diese ist laut Bundesnetzagentur dazu verpflichtete, Briefe mindestens einmal werktäglich auszutragen. Doch genau hierbei ist ein Problem aufgetreten. In mehreren Regionen in Deutschland kommen Briefe zurzeit verspätet an. Die Deutsche Post AG räumte Zustellprobleme ein, denn an vielen Standorten häufen sich Personalausfälle. Die Post versucht mit einem Notfallkonzept den Schaden kleinzuhalten.

Post-Chaos: Briefe werden nur noch alle zwei Tage zugestellt

Immer wieder berichten Menschen von fehlenden und falschen Briefzustellungen. Die Bürgermeister der Gemeinden Hilzingen und Gottmadingen im Kreis Konstanz berichten von Briefen, die teils Wochen zu spät geliefert werden. Mehrere Bürgermeister im Kreis Konstanz gingen sogar mit einem Beschwerdebrief an das Bundeswirtschaftsministerium gegen die mangelhafte Zustellung vor, wie der SWR berichtete. Ob in Baden-Württemberg, Berlin oder Bayern, solche Ausfälle kommen nahezu überall vor.

Ein Briefzusteller der Deutschen Post. © Michael Gstettenbauer/IMAGO

Die Post bestätigte auf Anfrage des Münchner Merkurs von IPPEN.MEDIA die Zustellschwierigkeiten. „Leider müssen wir Probleme vor allem in der Briefzustellung auch in Bayern (München) einräumen“, teilte ein Sprecher der Post mit. Grund dafür seien höherer Personalausfälle durch Coronainfektionen. In den betroffenen Gebieten greife der sogenannte „Corona-Notfallkonzept“. Dieses sieht unter anderem vor, dass die Haushalte nur alle zwei Werktage Briefe erhalten. „Das Konzept führt zwar zu längeren Brieflaufzeiten, verhindert aber Zustellausfälle über längere Zeiträume“, so der Sprecher.

Personalausfälle bei der Post: Fehlende Bewerber auf dem Arbeitsmarkt

Die Ausnahmezustellung soll so lange andauern, bis wieder genügend Personal vorhanden ist. Doch die Mitarbeiter fehlen nicht nur aufgrund der Coronainfektionen. Durch die angespannte Arbeitsmarktsituation kann der Ausfall des Personals nur begrenzt kompensiert werden, erklärte der Sprecher weiter. Demnach habe die Post wie andere Unternehmen auch Schwierigkeiten, Angestellte zu gewinnen.

Seit einigen Monaten versucht sie das Personaldefizit mit einer neuen Kampagne zu lösen. Doch bis jetzt scheint sich nichts geändert zu haben. Dabei steht das große Weihnachtsgeschäft noch bevor. Die Post rechnet in den Tagen vor Weihnachten mit etwa 11 Millionen Sendungen und sucht dafür bis zu 10.000 Aushilfskräfte. Wie die Post ihre Hauptsaison übersteht, bleibt offen. (vk)

