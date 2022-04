„Infektionsgeschehen geht mit hoher Dynamik zurück“: Virologe Streeck nennt die drei großen Gründe

Von: Martina Lippl, Kai Hartwig, Christoph Gschoßmann

Nach den Osterfeiertagen steigen die Corona-Zahlen. Das RKI meldet fast 200.000 Neuinfektionen. Auch die Inzidenz steigt. Der News-Ticker zur Corona-Pandemie in Deutschland.

Maskenpflicht und 3G: Virologe Streeck sieht aktuell geringen Einfluss auf Verlauf der Corona-Pandemie

Corona-Inzidenz: Der Wert liegt am Mittwoch (20. April) bei 688,3. Die Zahl der Neuinfektionen steigt nach deutlichem Rückgang laut Robert Koch-Institut (RKI) auf 198.583.

Auffrischungs-Impfung: Niedersachsen ermöglicht die vierte Impfung.

Update, 20. April, 20.41 Uhr: Der Booster gegen das Coronavirus soll noch wirksamer werden: Laut einer neuen Studie soll der Kombi-Booster von Moderna besser vor Omikron schützen als die bisherige Auffrischimpfung.

Niedersachsen ermöglicht vierte Impfung

Update, 20. April, 18.41 Uhr: Sind viele Deutsche bald viermal geimpft? Zumindest ein Bundesland will dies seinen Einwohnern ermöglichen: Mit Beginn des Herbstes sollen in Niedersachsen erneut flächendeckend Corona-Impfungen für alle angeboten werden. Das kündigte die Vize-Leiterin des Corona-Krisenstabs der Landesregierung, Claudia Schröder, am Mittwoch in Hannover an.

Die dritte Impfung liege bei den meisten ab Herbst mehr als sechs Monate zurück. Ziel der vierten Impfung sei es, das Infektionsrisiko vor dem Winter wieder zu senken. Die Infrastruktur mit impfenden Ärzten sowie mobilen Impfteams werde daher weiterhin aufrechterhalten.

Neue Formen des Antisemitismus während Corona-Pandemie

Update vom 20. April, 17.26 Uhr: In der Corona-Pandemie sind nach Erkenntnissen des Verfassungsschutzes neue Formen des Antisemitismus entstanden. In dem Lagebild ist von einem „codierten Antisemitismus die Rede, der die Pandemie in eine verschwörungsideologische Argumentation einbettet“.

Es sei „erschreckend, dass antisemitische Narrative mitunter bis in die Mitte der deutschen Gesellschaft anschlussfähig sind“, erklärte Behördenpräsident Thomas Haldenwang anlässlich des am Mittwoch vorgestellten Lagebilds Antisemitismus.

Dabei gehe es darum, „dass eine geheime, weltkontrollierende Macht die Pandemie als Instrument zur Umsetzung ihres Plans einer ‚Neuen Weltordnung‘ nutzt“. Bekannt dafür sei etwa der sogenannte QAnon-Verschwörungskomplex, der in Teilen einen dezidiert antisemitischen Kern habe.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) erklärte, es sei eine „Schande für unser Land, wie viel antisemitische Hetze und Menschenverachtung auch heute verbreitet“ würden. Es sei „beschämend, wie der Völkermord an den europäischen Juden von manchen Corona-Leugnern, die sich einen gelben Stern anheften, verharmlost wurde“.

Hospitalisierungsinzidenz in Deutschland bei 3,71

Update vom 20. April, 12.21 Uhr: Die Hospitalisierungsinzidenz in Deutschland liegt aktuell bei 3,71. Das teilt das RKI in seinem Situationsbericht am Mittwoch mit. Am Dienstag hatte der Wert noch bei 3,48 gelegen. Die tatsächliche Hospitalisierungsinzidenz wegen verzögerter Meldungen schätzt das RKI jedoch deutlich höher ein.

Maskenpflicht und 3G: Virologe Streeck sieht aktuell geringen Einfluss auf Verlauf der Corona-Pandemie

Update vom 20. April, 10.47 Uhr: Die Omikron-Welle ebbt ab. Der Zenit ist schon länger überschritten, stellt das RKI schon vor Ostern fest. Maskenpflicht und 3G haben laut Experten kaum mehr einen Einfluss auf das Pandemiegeschehen. Den größten Effekt auf „die Verbreitung des Virus hat die Saisonalität“, sagt Virologe Hendrik Streeck der Bild-Zeitung. „Das sind unter anderem wärmere Temperaturen, mehr UV-Strahlung und das Verhalten der Menschen, die es zu Beginn des Frühlings nach draußen zieht. Das sehen wir derzeit.“

Streeck sei skeptisch, was die Wirksamkeit der Corona-Maßnahmen betrifft. Daten würden nahelegen, dass mehr als zwei von drei Infektionen im Privaten passieren und dort wenige eine Maske nutzen würden. Zwischen den erklärten Hotspots und den anderen Bundesländern seien kaum Unterschiede auszumachen. „Überall in Deutschland geht das Infektionsgeschehen mit hoher Dynamik zurück.“

Corona in Deutschland: Virologe Stöhr erklärt Rückgang - „Virus findet seltener empfängliche Wirte“

Virologen Klaus Stöhr sagt in der Bild: „Die Wirkung von Corona-Maßnahmen wird drastisch überschätzt.“ Das Infektionsgeschehen gehe derzeit deutschlandweit stark zurück, „weil sich viele Menschen infiziert und so eine natürliche Immunität bekommen haben. Das Virus findet schlicht seltener empfängliche Wirte“.

Für den Kassenärzte-Chef Andreas Gassen sind die fallenden Corona-Zahlen zudem ein Beweis, dass das Ende der Maßnahmen keine negativen Folgen habe. „Die Menschen sind in der überwiegenden Zahl in der Lage, eigenverantwortlich zu handeln.“

Corona-Zahlen steigen wieder! RKI meldet höhere Werte als in Vorwoche – Inzidenz-Sinkflug gestoppt

Erstmeldung vom 20. April 2022: Berlin – Die bundesweite Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag auf 688,3 (Vortag: 669,9) gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) verzeichnet binnen eines Tages 198.583 Corona-Neuinfektionen und 348 Todesfälle. Das geht aus den Daten des Covid-19-Dashboards am Mittwochmorgen hervor.

Die tatsächlichen Corona-Zahlen dürften nach Ansicht von Experten viel höher liegen. Wegen der Osterfeiertage kann es zudem zu einer „erhöhten Untererfassung“ der Fälle im Meldesystem kommen, teilt das RKI auf seiner Webseite mit. Das sei bei einer Interpretation der Fallzahlen zu beachten. Vor einer Woche wurden übrigens 176.303 Neuinfektionen und 361 Todesfälle verzeichnet.

Coronavirus in Deutschland: RKI melde 198.583 Neuinfektionen (20. April 2022)

Corona-Inzidenz 688,3 Corona-Neuinfektionen 198.583 Todesfälle in Verbindung mit Corona 348 Covid-Intensivpatienten (Stand: 20. April, 5.05 Uhr) 1.769 | davon müssen 691 künstlich beatmet werden aktive Corona-Fälle in Deutschland etwa 2.915.500

Corona-Inzidenz: Hospitalisierungsrate bei 3,48

Die Zahl der in Kliniken gekommenen Corona*-infizierten Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Dienstag mit 3,48 an (Donnerstag: 6,41). Auch hierbei gibt es Tage mit lückenhaften Meldungen, an Wochenenden und Feiertagen wird diese sogenannte Hospitalisierungsinzidenz nicht aktualisiert. In dem Wert erfasst sind auch viele Menschen mit positivem Corona-Test, die eine andere Haupterkrankung haben.

Corona: So viele Intensivbetten sind belegt

Auf den Intensivstationen in Deutschland werden derzeit 1.769 Covid-19-Patienten behandelt. Davon müssen 691 künstlich beatmet werden. Das geht aus den Daten des DIVI-Intensivregisters hervor (Stand: 20. April, 5.05 Uhr). Hier gibt es den News-Ticker zum Coronavirus bis zum 19. April zum Nachlesen. (ml) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA