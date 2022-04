Wetter-Tief im Anflug: „Renate“ zieht über erste Regionen - DWD mit wichtigem Ratschlag

Von: Lukas Einkammerer

Sonne oder doch Schnee? Nach dem prächtigen Osterwetter schwächelt der Frühling in einigen Teilen Deutschlands. Die Schneefallgrenze sinkt dort bis zum Abend.

Update vom 19. April, 6.41 Uhr: Skandinavienhoch „Spiro“ sorgt heute für meist ruhiges Wetter in Deutschland. Im Osten und Südosten sind dagegen die Tiefdruckeinflüsse von „Renate“ zu spüren. Hier gibt es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) mehr Wolken und gebietsweise Regen. Das hat Folgen.

Wetter in Deutschland: Frühlingssonne und Schneefall

In der Oberlausitz, am Erzgebirge sowie im Osten und Süden Bayerns ist gelegentlich mit etwas Regen zu rechnen. Im Chiemgau und Berchtesgadener Land später auch länger anhaltend. In höheren Lagen könnten laut den DWD-Wetterexperten ein paar Schneeflocken fallen. Die Schneefallgrenze sinkt am östlichen Alpenrand bis zum Abend auf etwa 1000 Meter.

Die Höchsttemperaturen am Alpen- und Erzgebirgsrand liegen zwischen 7 und 10 Grad, in der Osthälfte 10 bis 14 Grad, im Westen und Nordwesten 15 bis 20 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Nordost.

Wetter in Deutschland: Schnee-Schauer an den Alpen möglich

Update vom 18. April, 21.38 Uhr: Bereits in der Nacht zum Dienstag trifft ein Tief auf Deutschland, das trüberes Wetter mitbringt. Für Dienstag und Mittwoch sagt der DWD daher eine zunehmende Bewölkung in der Osthälfte vorher. „Am Dienstag sind dann zwischen Lausitz und Alpen Regen-, in Hochlagen sogar Schnee-Schauer möglich. In den Alpen schneit es teilweise länger anhaltend, vor allem in den Berchtesgadener Alpen“, heißt es auf Twitter.

Kommendes Wochenende: Temperaturen können 20-Grad-Marke nicht knacken

Am kommenden Wochenende könnten die Temperaturen wieder etwas fallen. Einer Vorhersage von Wetter.de zufolge kann die 20-Grad-Marke am Samstag und Sonntag voraussichtlich nicht geknackt werden. Für Dresden sagen die Meteorologen am Wochenende beispielsweise 15 Grad voraus, für München 14 Grad. Wetterdienst.de geht von Höchsttemperaturen zwischen 10 Grad an den Küsten und 17 Grad entlang des Rheins aus.

Besonders in der Südwesthälfte Deutschlands können sich am Samstag und Sonntag wiederholt Regengüsse sowie punktuelle Gewitter entwickeln - dazwischen blinzelt vereinzelt die Sonne durch. Auch lokale Starkregenschauer sind nicht ausgeschlossen. Besser sieht es im Norden und Nordosten aus, dort bleibt es am Wochenende meist trocken und zeitweise sonnig. Den Montag sagt Wetterdienst.de dann wechselhaft voraus. Es soll gebietsweise stark bewölkt sein und regnen. Die Tageshöchstwerte liegen deutschlandweit meist zwischen 14 und 19 Grad.

Der Deutsche Wetterdienst rät: „Nicht von den milden Temperaturen täuschen lassen“

Der deutsche Wetterdienst (DWD) rät, sich nicht von den derzeit milden Temperaturen täuschen zu lassen. „Es wird in der Nacht wieder ziemlich kalt, örtlich stellt sich sogar wieder leichter Frost ein“, schreibt der DWD auf Twitter.

Wetter: Frühlingshafte Temperaturen in der dritten Aprilwoche

Erstmeldung vom 18. April, 15.59 Uhr: München – Der April ist bekanntlich sehr launisch, wenn es um das Wetter geht. Mal ein bisschen Winter, mal ein bisschen Frühsommer, aber oft vor allem eines: Chaotisches Durcheinander. Nach der unerwarteten Rückkehr von Schnee und Kälte, die vor ein paar Wochen vielen Frühlingsplänen einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte, scheint es endlich wieder bergauf zu gehen. Der Vorlauf auf die Ostertage war sonnig und warm und hat so manch einen die frostige Stimmung bestimmt schnell wieder vergessen lassen. Doch wie sieht es nach den Feiertagen aus – bleibt der Frühling?

Wetter in der dritten Aprilwoche: Prognose im Süden anfänglich eher mild

Es scheint tatsächlich so, als wäre der Frühling endgültig angekommen. Denn auch die kommende Woche verspricht eine größtenteils gute Wetterlage. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) kann es in der Nacht zum Dienstag zwar teilweise noch frösteln, tagsüber sieht es aber durchaus zufriedenstellend aus. Mit Höchsttemperaturen zwischen 7 und 14 Grad im Osten und 15 bis 20 Grad im Nordwesten und Westen darf man sich also durchaus auf einen weiteren angenehmen Tag freuen. Auch in Bayern kann man trotz bedecktem Himmel bei soliden 10 bis 14 Grad viel Zeit an der frischen Luft verbringen. Der einzige Dämpfer: Im Südosten und Osten geht aus laut wetter.de leider wolkenreich - und teilweise auch regnerisch - zu.

Wetter in der dritten Aprilwoche: Wolkenreicher Mittwoch

Das gute bis milde Wetter vom Dienstag macht sich laut dem DWD auch am Mittwoch in weiten Teilen Deutschlands breit. Im Norden, Nordwesten und Südwesten dringt die Sonne hervor und sorgt für stattliche Höchsttemperaturen von bis zu 20 Grad. In Teilen Bayerns bleibt es anfänglich zwar neblig und trüb, im Laufe des Tages dürften aber auch dort Temperaturen von bis zu 17 Grad für sonnige Gemüter sorgen. Eine solche Prognose kann sich doch wirklich sehen lassen.

Seit letzter Woche ist Frühling pur angesagt. Mit sonnigen Prognosen geht es nächste Woche weiter - wenn auch nicht in allen Teilen Deutschlands. © dpa/Thomas Warnack

Wetter in der dritten Aprilwoche: Sonnenreicher Donnerstag vor allem in Bayern

Während das südlichste Bundesland am Dienstag und Mittwoch nicht ganz so viele Sonnenstrahlen und wolkenfreie Himmel abbekommt wie der Rest Deutschlands, dürfte der Donnerstag in Bayern mit angenehmen Temperaturen von 15 bis 18 Grad dafür eine willkommene Abwechslung bieten. In der Nordhälfte ziehen hingegen ein paar Wolken sowie der eine oder andere leichte Regenschauer auf. Besonders kalt wird es dort aber auch nicht – denn es bleibt bei akzeptablen Höchstwerten von 15 bis 19 Grad.

Wetter in der dritten Aprilwoche: Freitag verspricht Frühlingsstimmung

Zum Ausklang der Arbeitswoche bleibt das Wetter weiterhin angenehm. Wie wetter.de berichtet, wechseln sich am Freitag Sonne und Wolken ab und sorgen für Temperaturen zwischen 11 Grad in den nördlichen Gebieten und 21 Grad in der Südhälfte. Auch wenn es in Alpennähe vereinzelt noch zu Regenfällen kommen kann, ist vor allem in Bayern also größtenteils Frühlingsstimmung angesagt.

Sonnig bis mild, so gehört sich das im April. Bei einer solchen Prognose bleibt also nur eins zu tun: Gartenstühle rausholen, entspannen – und hoffen, dass es auf dem Weg in den Sommer weiterhin beständig bleibt. (le)

Wer sich auf einen heißen Sommer freut, dürfte sich über die Vorhersagen für den Juni möglicherweise nicht so ganz freuen. Denn der Start in die warme Jahreszeit könnte dieses Jahr eher bescheiden ausfallen.