Löwin entlaufen: Privat Raubtiere zugelassen? Berlin verbietet, was Bayern erlaubt

Von: Patrick Mayer

In Berlin suchen Polizei und Veterinäre fieberhabt nach einer entlaufenen Löwin. Was die Raubtier-Haltung angeht, gelten in Deutschland sehr unterschiedliche Regeln.

München/Berlin - Die deutsche Hauptstadt hat mehr als 3,7 Millionen Einwohner. Manche schätzen die tatsächliche Bevölkerung an der Spree mittlerweile sogar auf vier Millionen Menschen. In so einem Großstadt-Dschungel geht man, bildlich gesprochen, schon mal verloren.

Raubtier-Haltung in Deutschland erlaubt? Regeln unterscheiden sich nach Bundesländern

Nicht zu finden ist an diesem Donnerstag (20. Juli) in Berlin eine mutmaßlich entlaufene Löwin. Trotz eines Großaufgebots der Polizei und von Veterinären sowie anderer Einsatzkräfte wie der Feuerwehr. Ein Zeuge hatte die Löwin in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gefilmt, gegen Mitternacht ging bei der Polizei ein Notruf ein. Die Löwin soll sich an der südlichen Berliner Stadtgrenze zwischen dem Stadtteil Zehlendorf und der bereits zu Brandenburg zählenden Kleinstadt Kleinmachnow aufhalten.

Löwen-Alarm in Berlin: In einem Video in den sozialen Netzwerken soll die Raubkatze zu sehen sein (Screenshot). © dpa/Screenshot Twitter/Monateg

Just dort soll auch eine Polizeistreife die Löwin in der Nacht gesehen haben. Zwar gibt es keine Ausgangssperre, einige Bürger zeigen sich trotzdem beunruhigt über das frei laufende Raubtier. Unklar ist bis zur Stunde, woher das Wildtier stammt. Vom gewerblichen Bereich, zum Beispiel von einem Zoo, wurde keine Löwin als vermisst gemeldet. Kam sie etwa aus einem privaten Haushalt? Weil Privatleute in Deutschland Raubkatzen halten dürfen? Die Regeln sind von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich.

Löwin in Berlin entlaufen: Private Haltung von Raubkatzen ist „grundsätzlich verboten“

In Berlin ist laut Website der Stadtverwaltung „die nicht-gewerbliche Haltung gefährlicher Tiere wildlebender Arten grundsätzlich verboten“. Für die Haltung mancher Arten könne indes unter Auflagen eine Ausnahmegenehmigung erteilt werden. Dazu zählen demnach Katzen, „die nicht zu den Großkatzen (also Löwen und Tiger, Anm. d. Red.), Pumas oder Geparden gehören“.

Ausnahmen könnten dagegen für wildlebende Hunde beantragt werden, heißt es auf dem Stadtportal, „ausgenommen Wölfe“. In Ausnahmefällen werden etwa auch lang gestreckte Echsen wie Warane bis zu 50 Zentimetern Körperlänge sowie Riesenschlangen bis zu zwei Meter Gesamtlänge zugelassen. „Die für die Tätigkeit verantwortliche Person muss die erforderlichen fachlichen Kenntnisse und Fähigkeiten sowie die erforderliche Zuverlässigkeit besitzen und dies nachweisen können“, heißt es unter dem Punkt Voraussetzungen. Ferner müsse eine artgerechte Unterbringung der Wildtiere ermöglicht werden. Von einer Erlaubnis zur Haltung von Löwen ist jedoch keine Rede.

Regeln zu Wildtieren und Großkatzen: Hessen macht bei Löwen und Pumas eine Ausnahme

In Hessen gibt es dagegen eine markante Ausnahmeregel. Das Regierungspräsidium Gießen erklärt exemplarisch: „Durch die Änderung des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG) ist in Hessen seit dem 9. Oktober 2007 die nicht gewerbsmäßige Haltung gefährlicher Wildtiere verboten. Ziel der Regelung ist der Schutz der Bevölkerung vor Gefahren durch diese Tiere.“

Aber: „Bereits vor dem Stichtag 9. Oktober 2007 in Privathand gehaltene gefährliche Tiere haben Bestandsschutz. Gleiches gilt für bereits vor diesem Zeitpunkt erzeugte Nach­kömmlinge“, wird weiter erklärt. Heißt: Wer vor dem Stichtag ein „gefährliches Tier“ privat gehalten hat, darf dies auch weiter tun. Das gilt gemäß einer vom genannten Regierungspräsidium veröffentlichten „Liste gefährlicher Tierarten“ etwa für Gorillas, Luchse, Geparden und Pumas, und demnach auch für Großkatzen wie Löwen.

Regeln zu Haltung von Wildtieren und Großkatzen: Bayern verbietet private Haltung nicht

Wer dagegen in Bayern ein gefährliches Tier einer wildlebenden Art privat halten möchten, benötigt dafür die Erlaubnis der Gemeinde, in der sich der Wohnsitz befindet. Das ist dem offiziellen Bayernportal zu entnehmen. Unter die Bezeichnung „gefährliches Tier“ fallen demnach insbesondere Löwen, Tiger und Bären sowie große oder giftige Schlangen.

Voraussetzung für eine nicht-gewerbliche (also private) Haltung ist im Freistaat, dass dadurch keine „Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum oder Besitz“ entstehen. Ferner müsse der potenzielle Wildtier-Halter ein „berechtigtes Interesse“ sowie seine „Zuverlässigkeit“ nachweisen. Was genau die Zuverlässigkeit nach sich zieht, wird nicht näher präzisiert. In Bayern ist die private Haltung eines Löwen oder einer Löwin also theoretisch möglich, insofern die jeweilige Gemeindeverwaltung ihre Zustimmung erteilt. (pm)