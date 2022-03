Flucht vor Kontrolle: Mann rast mit Auto durchs Brandenburger Tor

Teilen

Brandenburger Tor in Berlin. © imago

Fluchtweg Brandenburger Tor? Ein Autofahrer raste mit seinem Wagen durch das Wahrzeichen. Das Fahrzeug wurde später zwei Kilometer entfernt sichergestellt.

Berlin – Ein Raser ist mitten durch das Brandenburger Tor geflohen. Die Durchfahrt bei dem Wahrzeichen ist für Autos verboten.

Auf dem Weg zu dem Wahrzeichen sei er am Donnerstag mehreren Passanten ausgewichen, beim Durchqueren des Tors habe er einen Poller gestreift, teilte die Polizei am Freitag mit. Das Auto entkam den Beamten. Es wurde später verlassen und unverschlossen rund zwei Kilometer entfernt in Berlin-Moabit gefunden und sichergestellt.

Polizeieinsatz am Brandenburger Tor in Berlin (Symbolfoto). © imago

Berlin: Flucht vor Verkehrskontrolle - drei Männer im Auto

Eine Funkstreifenbesatzung hatte versucht, den Wagen anzuhalten und die drei darin sitzenden jungen Männer zu kontrollieren, wie es hieß. Der Fahrer habe zunächst noch eine bestätigende Geste gemacht, sei dann aber aufs Gas getreten. Mit hoher Geschwindigkeit habe sich der Wagen Richtung Wilhelmstraße entfernt. Dann passierte es:

„Obwohl die Ampel am Pariser Platz rot war, bog der flüchtende Fahrer mit dem Fahrzeug nach rechts in Richtung Brandenburger Tor ab“, so die Berliner Polizei.

Lesen Sie auch Vom Schauspieler zum Präsidenten: Selenskyj-Serie „Diener des Volkes“ plötzlich weltweiter Erfolg Bevor Wolodomyr Selenskyj Präsident der Ukraine wurde, spielte er diesen in der Comedy-Serie „Diener des Volkes“. Diese wurde nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine nun zu einem weltweiten Erfolg. Vom Schauspieler zum Präsidenten: Selenskyj-Serie „Diener des Volkes“ plötzlich weltweiter Erfolg Köln: Mann (25) auf offener Straße niedergeschossen In Köln ist ein Mann auf der Taunusstraße in Humboldt/Gremberg niedergeschossen worden. Er schwebt in Lebensgefahr. So soll der Täter aussehen. Köln: Mann (25) auf offener Straße niedergeschossen

Angaben zu dem sichergestellten Fahrzeug machte die Polizei in Berlin zunächst nicht. Die Ermittlungen würden laufen. (ml/dpa)