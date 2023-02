Passantin findet vermisstes Mädchen (4) leblos in Berliner Park – Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Von: Nadja Zinsmeister

In Berlin hat eine Frau ein Mädchen leblos aufgefunden, nachdem sie am Dienstag als vermisst galt. Jetzt ermittelt die Polizei gegen einen 19-Jährigen.

Berlin - In Berlin hat eine Passantin am Dienstag die Leiche eines 4-jährigen Mädchens aufgefunden. Ersten Informationen der Polizei zufolge wurde das Mädchen im Bürgerpark im Bezirk Pankow entdeckt, nachdem es am Dienstag als vermisst gemeldet wurde. Das teilte die Polizei Berlin auf Twitter mit.

Berlin: Passantin findet 4-jähriges Mädchen tot in Park

Das Kind wurde am Dienstagnachmittag als vermisst gemeldet und von der Polizei mit einem Großaufgebot von 100 Einsatzkräften und einem Hubschrauber gesucht. Am Abend fanden Passanten daraufhin das Mädchen mit Verletzungen im Park. Rettungskräfte hätten versucht, das Mädchen zu reanimieren. Es sei aber im Krankenhaus verstorben.

Weiter heißt es vonseiten der Polizei, dass sie von einem Tötungsdelikt ausgeht. „Es wies Verletzungen auf, wo man annehmen muss, dass es sich um ein Tötungsdelikt handelt, wo das im Raum steht“, sagte der Polizeisprecher. Es sei ein 19 Jahre alter Tatverdächtiger festgenommen worden. Details und Hintergründe folgen in Kürze. (nz)