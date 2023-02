Polizei fahndet nach „Sadist von Nauen“ – Sexualstraftäter mit deformiertem Ohr entwischt

Von: Martina Lippl

Die Polizei Brandenburg sucht mit diesem Foto nach einem entwichenen Insassen der Sicherungsverwahrung in Brandenburg an der Havel. © Polizei Brandenburg

Einem Insassen der Sicherheitsverwahrung in Brandenburg ist die Flucht in der Berliner Innenstadt gelungen. Die Polizei sucht mit einem Foto nach einem verurteilten Sexualstraftäter.

Berlin – Seit Mittwoch (15. Februar) sucht die Polizei in Berlin und Brandenburg nach einem 64-Jährigen. Der Mann war seinen Begleitern in der Berliner Innenstadt auf der Toilette in einem Berliner Einkaufszentrum entwischt. „Bei einem Toilettengang war er einen kurzen Moment unbeaufsichtigt und nutzte diese Gelegenheit zur Flucht“, teilte das Brandenburger Justizministerium am Freitag mit. Der Mann war demnach wegen Totschlag und Sexualdelikten verurteilt. Nach der verbüßten Gefängnisstrafe befand sich der 64-Jährige seit 2017 in Sicherheitsverwahrung in Brandenburg an der Havel.

Mitten in Berlin: Sexualstraftäter flieht bei Toilettengang aus Sicherheitsverwahrung

Es soll sich bei dem Flüchtigen laut Bild um den sogenannten „Sadist von Nauen“ handeln. Der 64-Jährige war 2004 von einem Gericht zu 15 Jahren Haft und anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt worden. Er soll damals eine Elfjährige und eine 21-Jährige vergewaltigt und eine Frau getötet haben. Die Berliner Zeitung nannte ihn nach dem Urteil den „Sadist von Nauen“.

Nach fünf Jahren in Sicherheitsverwahrung ist dem 64-Jährigen die Flucht gelungen. Die Fahndungsmaßnahmen seien bislang ohne Erfolg verlaufen. Gegen die beiden Justiz-Bediensteten sind dem Ministerium zufolge dienst- und arbeitsrechtliche Maßnahmen eingeleitet worden, weil sie den Sicherungsverwahrten nicht genügend beaufsichtigt hätten.

Der 64-Jährige war, wie der RBB berichtet, im Europa-Center am Breitscheidplatz in der Nähe der Gedächtniskirche bei seinem Ausgang aus der Sicherheitsverwahrung entkommen.

Polizei fahndet nach 64-Jährigen: „Auffällig ist ein deformiertes Ohr des Mannes“

Die Polizei Berlin und Brandenburg fahndet nun mit einem Foto nach dem 64-Jährigen, dem am Mittwoch (15. Februar) gegen 13.15 Uhr die Flucht in der Berliner Innenstadt gelungen ist. Die Polizei beschreibt den Mann als Brillenträger mit einer Stirnglatze. „Auffällig ist ein deformiertes Ohr des Mannes“, heißt es zu dem in der Personenbeschreibung.

„Der Gesuchte ist ca. 167 cm groß, von schlanker Gestalt und hat seitlich kurze dunkelblonde Haare sowie eine Stirnglatze. Der Mann ist Brillenträger. Auffällig ist ein deformiertes Ohr des Mannes. Bekleidet war der Mann zum Zeitpunkt seiner Flucht mit einer grauen Jacke, unter der er einen grünen Pullover sowie eine blaue Hose trägt. Er führt einen Rucksack mit sich“, heißt es in der Polizei-Fahndung. Hinweise zum Aufenthaltsort des Gesuchten nimmt die Polizei Brandenburg über den Notruf 110 oder unter der Telefonnummer 03381 560-1221 entgegen.

Sicherheitsverwahrung: Mindestens vier Ausgänge pro Jahr vorgesehen

Während der Sicherheitsverwahrung standen dem 64-Jährigen unter Aufsicht vier Ausgänge pro Jahr zu, teilt das Justizministerium Brandenburg mit. „Das Bundesverfassungsgericht betonte in seinem Urteil vom 4. Mai 2011, dass Ausführungen nur dann unterbleiben können, ‚wenn sie trotz der Beaufsichtigung des Untergebrachten zu schlechthin unverantwortbaren Gefahren führen‘“, führt das Justizministerium in einer Pressemitteilung aus.

Ein sogenanntes kriminalprognostisches Gutachten eines externen Sachverständigen im April 2022 sei zudem zu dem Ergebnis gekommen, dass es „keine Bedenken gegen Ausgänge in Begleitung von Vollzugsbediensteten“ gebe.

An dem Mittwoch wollte der 64-Jährige bei seinem mehrstündigen Ausgang nach Berlin laut dem Justizministerium ein Geschäft für seine Freizeitgestaltung aufsuchen. (ml)