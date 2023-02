19:6 in Duisburg: Spandau 04 erreicht Halbfinale

Teilen

Der Ball liegt vor Beginn des Spiels im Wasser. © Bernd Thissen/dpa/Symbolbild

Die Wasserfreunde Spandau 04 haben nach anfänglichen Problemen das Halbfinale um den deutschen Wasserball-Pokal erreicht. Im Viertelfinale beim ASC Duisburg musste der Bundesliga-Spitzenreiter aber zweimal einem Rückstand hinterher schwimmen, um am Ende den Tabellenzweiten mit 19:6 (1:2, 5:2, 4:2, 9:0) bezwingen. Das Final Four wird am Wochenende vom 24.

Duisburg - bis 26. März im Düsseldorfer Rheinbad ausgetragen.

Mit 1:2 beendeten die Berliner das erste Viertel und lagen auch im zweiten Durchgang zwischenzeitlich mit 3:4 hinten. Erst in der Mitte des dritten Viertels konnte sich Spandau dann erstmals mit vier Toren beim 9:5 absetzen. Erfolgreichster Schütze der Berliner war Denis Strelezkij mit acht Treffern. In der Liga hatten die Spandauer in Duisburg 20:5 und daheim 23:5 gegen den aktuell härtesten nationalen Rivalen gewonnen. dpa