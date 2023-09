21-Jähriger in Charlottenburg angeschossen

Ein Schild mit der Aufschrift "Notaufnahme" hängt an einem Krankenhaus. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Der Stuttgarter Platz in Berlin-Charlottenburg galt früher als Kriminalitätshotspot mit Drogenhandel, Prostitution und Überfällen. In den vergangenen Jahren wurde es ruhiger, die kriminelle Szene zog weiter. Letzte Nacht gerieten allerdings wieder Männer aneinander.

Berlin - Ein 21-jähriger Mann ist in Berlin-Charlottenburg von einer Männergruppe angegriffen und angeschossen worden. Sein 28 Jahre alter Begleiter wurde ebenfalls verletzt, als etwa acht Männer in der Nacht zu Dienstag nahe dem Stuttgarter Platz auf die beiden Opfer einschlugen und traten, wie die Polizei mitteilte.

Der 21-Jährige wurde mit einer Schussverletzung im rechten Unterschenkel in ein Krankenhaus gebracht. Der 28-Jährige erlitt eine Platzwunde am Kopf, die vor Ort versorgt wurde. Die Gründe für den Überfall gegen 1.00 Uhr in der Kaiser-Friedrich-Straße waren laut Polizei zunächst noch unklar.

Die Angreifer flohen vom Tatort. Ein Teil von ihnen flüchtete laut Polizei zu Fuß in Richtung Wilmersdorfer Straße. Der andere Teil entkam in einem Auto, einem weißen Van, über die Kantstraße und den Stuttgarter Platz ebenfalls in Richtung Wilmersdorfer Straße.

Trotz eines schnellen und großen Polizeieinsatzes kurz nach der Tat konnten die Täter nicht gefasst werden.

Die Polizei fragt nun: Wer hat die Tat beobachtet oder in dem Zusammenhang andere wichtige Dinge gesehen? Wer hat zur Tatzeit einen weißen Van im Bereich der Kaiser-Friedrich-Straße gesehen und kann hierzu nähere Angaben machen? Wer kann weitere sachdienliche Hinweise zu Tat, Tatverdächtigen oder Zeuginnen und Zeugen geben? Zeugen werden gebeten, sich beim Kommissariat in der Perleberger Straße 61 a unter der Telefonnummer 030 4664 273100, per E-Mail an dir2k31@polizei.berlin.de oder bei der Internetwache der Polizei Berlin zu melden. dpa