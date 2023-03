25-Jähriger bricht Auto mit seinem Hinterteil auf

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Ein 25-Jähriger hat in Berlin-Neukölln die Scheibe eines Autos mit seinem Hinterteil aufgebrochen und einen Koffer und eine Tasche aus dem Wagen gestohlen. Zivile Polizisten waren am Dienstagnachmittag auf zwei Männer aufmerksam geworden, die sich in der Hobrechtstraße auffällig mehrere geparkte Autos ansahen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Berlin - Demnach habe sich dann einer der beiden Männer mehrfach mit seinem Gesäß gegen die hintere Fensterscheibe des Autos geschwungen, bis diese zu Bruch ging. Als die beiden Männer einen Koffer und eine Tasche aus dem Auto entwendetet, ging die Polizei dazwischen und konnte noch vor Ort einen 27-Jährigen festnehmen. Der 25-Jährige, der die Scheibe des Autos aufgebrochen hatte, flüchtete zunächst zu Fuß, konnte aber am Bahnhof Schönleinstraße von der Polizei festgenommen werden. Die Polizei ermittelt. dpa