27-Jährige erstickt an Brei: Prozess gegen Pflegerin

Akten liegen vor einem Prozess in einem Landgericht auf dem Tisch. © Swen Pförtner/dpa/Symbolbild

Gegen eine Pflegerin, die für den Tod einer 27-jährigen Pflegebedürftigen verantwortlich sein soll, beginnt am Dienstag (9.00 Uhr) der Prozess vor dem Berliner Landgericht. Die Staatsanwaltschaft legt der 46-Jährigen Körperverletzung mit Todesfolge zur Last. Laut Ermittlungen soll sie die junge Frau im August vorigen Jahres so schnell mit Brei gefüttert haben, dass diese daran erstickt sei.

Berlin - Als die 27-Jährige bewusstlos wurde, soll die Angeklagte keine Hilfsmaßnahmen eingeleitet haben.

Die Eltern der Pflegebedürftigen, die durch eine Trisomie-8 beeinträchtigt war, hatten ihre Tochter tot in der Wohnung der Pflegerin aufgefunden. Die 27-Jährige war dort für einige Tage untergebracht. Weil die Eltern die Pflegerin nicht erreichen konnten, hätten sie die Wohnung aufgesucht. Die 46-Jährige wurde kurz darauf vor der Polizei in Mecklenburg-Vorpommern festgenommen. Für den Prozess sind bislang zehn Verhandlungstage vorgesehen. dpa