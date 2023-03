36-Jährigem wird in Berlin-Neukölln ins Bein geschossen

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Straße. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Ein 38-jähriger Mann soll einem 36-jährigen Mann in Berlin-Neukölln mit einer Handwaffe ins Bein geschossen haben. Die beiden Männer sollen sich nach Angaben der Polizei kennen. Nachdem der mutmaßliche Täter den 36-Jährigen am Samstagnachmittag mit der Waffe am Bein verletzte, soll er dessen Wunde noch versorgt haben und anschließend geflohen sein, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Berlin - Rettungskräfte brachten den Verwundeten in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Im Zuge der Ermittlungen konnte die Polizei die Wohnung des 38-Jährigen ausfindig machen, wo sie jedoch weder den Tatverdächtigen antrafen noch eine Waffe sicherstellten. Die Polizei fahndet nach dem Mann. Die Ermittlungen dauern an. dpa