39-jährige Radfahrerin von Auto erfasst und schwer verletzt

Ein Pfeil weist den Weg zur Notaufnahme eines Krankenhauses. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Eine 39-jährige Radfahrerin ist in Berlin-Steglitz von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Laut Polizei fuhr die Frau am Freitagmorgen gemeinsam mit ihrer sechsjährigen Tochter - die in einem Kinderanhänger saß - auf dem Gehweg der Klingsorstraße und wollte einen Fußgängerweg mit dem Fahrrad überqueren, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Berlin - Als sie auf den Fußgängerüberweg fuhr soll sie von einem Auto erfasst worden sein, welches auf der Klingsorstraße in Richtung Hindenburgdamm unterwegs war. Die Frau stürzte zu Boden und verletzte sich schwer. Ihre sechsjährige Tochter und der 71-jährige Autofahrer blieben bei dem Unfall unverletzt. Die Polizei ermittelt. dpa