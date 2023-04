75-jährige Fußgängerin von E-Scooter angefahren und verletzt

Ein Pfeil weist den Weg zur Notaufnahme eines Krankenhauses. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Eine 75-jährige Fußgängerin ist von einem E-Scooter in Berlin-Schmargendorf angefahren und verletzt worden. Die Frau überquerte am späten Donnerstagnachmittag bei grüner Ampel die Breite Straße in Richtung Cunostraße, als sie von einem E-Scooter angefahren wurde, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach soll ein jugendlicher E-Scooterfahrer die Frau übersehen haben und mit ihr zusammengestoßen sein.

Berlin - Die Seniorin stürzte auf die Straße und verletzte sich am Arm und am Bein. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde.

Der Jugendliche soll zunächst bei der Frau geblieben sein, entfernte sich aber vom Unfallort, als Polizei und Rettungskräfte alarmiert wurden. Die Polizei ermittelt. dpa