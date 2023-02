84-Jähriger stirbt eine Woche nach Radunfall

Rund eine Woche nach einem Sturz mit seinem Fahrrad ist ein 84-jähriger Mann in Berlin an den Folgen des Unfalls gestorben. Der Mann war am Morgen des 26. Januar mit dem Rad in Pankow an einer Kreuzung ohne Fremdeinwirkung gestürzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Er verletzte sich am Kopf und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb er am vergangenen Freitag.