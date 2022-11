Ab Dezember: Ort zum Aufwärmen im Humboldt Forum

Von Dezember an sollen zum Beispiel wohnungslose und einsame Menschen eine neue Anlaufstelle zum Aufwärmen im Berliner Schloss vorfinden. Auf einer Shopfläche an Portal 3 des Humboldt Forums werde bis voraussichtlich Ende März ein Ort der Wärme eingerichtet, teilten die Johanniter am Donnerstag zu einer Kooperation mit der Stiftung Humboldt Forum im Berliner Schloss und dem Shopbetreiber Muson mit.

Berlin - Vorgesehen sind demnach Öffnungszeiten täglich außer dienstags von 14.00 bis 18.00 Uhr.

Geplant seien etwa Sitzgelegenheiten, Heißgetränke und Snacks sowie ein Spendenladen. Der Ort solle allen Menschen offenstehen, die in diesem Winter vor „besonderen Herausforderungen“ stehen, etwa wegen Wohnungslosigkeit, sozialer und wirtschaftlicher Benachteiligung oder Einsamkeit, hieß es. Der Ort ist ein Beitrag zum „Netzwerk der Wärme“. An der Initiative beteiligen sich angesichts der Energiekrise zahlreiche Einrichtungen wie Bibliotheken, Stadtteilzentren, Clubs und Kirchengemeinden. dpa