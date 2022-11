Abwahl von Hertha-Aufsichtsratschef Brüggemann abgelehnt

Klaus Brüggemann bleibt Aufsichtsratsvorsitzender von Fußball-Bundesligist Hertha BSC. Bei einem Abwahlantrag wurde auf der Mitgliederversammlung der Berliner am Sonntag in der Messehalle 22 am Funkturm die nötige dreiviertel Mehrheit verfehlt. Von den 1189 zählenden Stimmen stimmten 614 Mitglieder für eine Abwahl, das waren bei 575 Gegenstimmen lediglich 51 Prozent.

Berlin – Gegen den Unternehmer war ein Antrag auf Abwahl gestellt worden, weil Brüggemann vor der letzten Mitgliederversammlung im Juni „nachweislich Einfluss“ auf die Wahl zum Präsidenten genommen haben soll. Laut dem Abwahlantrag habe Brüggemann den von ihm und Investor Lars Windhorst bevorzugten Kandidaten Frank Steffel „öffentlich unterstützt“. Gewählt wurde Kay Bernstein.

Brüggemann räumte in der hitzigen Debatte Fehler ein, verneinte aber, Einfluss auf die Kandidaten genommen und Hinterzimmergespräche geführt zu haben. Zuvor wurde ein Antrag gegen den Antrag zur Abwahl Brüggemanns mit einer einfachen Mehrheit der Mitglieder abgelehnt. dpa