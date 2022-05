Adler-Tochter Consus drohen Abschreibungen

Der Immobilienkonzern Adler Group rechnet mit Abschreibungen beim Tochterunternehmen Consus Real Estate. Aufgrund gestiegener Baukosten und einer deutlichen Reduzierung des erwarteten Projektentwicklungsvolumens werde Consus wahrscheinlich Abschreibungen auf Beteiligungen und Ausleihungen an verbundene Unternehmen vornehmen müssen, teilte Adler Group am Dienstag in Luxemburg mit.

Luxemburg - Die Adler-Tochter habe einen Verlust anzeigen müssen, da sich das bilanzielle Eigenkapital (HGB) der Gesellschaft auf weniger als die Hälfte des Grundkapitals belaufe.

„Die Consus Real Estate ist unser Sorgenkind“, sagte Verwaltungsratschef Stefan Kirsten in einer Telefonkonferenz. „Ich schließe grundsätzlich bei Consus keine Maßnahmen ein oder aus - außer der Insolvenz.“

Zudem habe sich bei der Adler-Tochter BCP, auf deren Übernahme der Konkurrent LEG eine Kauf-Option hat, eine Deckungslücke aufgetan, sagte Kirsten. Adler werde kurzfristig Maßnahmen ergreifen, um die Gesellschaft stärker an sich zu binden.

Derzeit untersucht die Finanzaufsicht BaFin die Bücher von Adler. Die Behörde hatte sich eingeschaltet, nachdem die Immobiliengesellschaft im Oktober erstmals unter Beschuss des Leerverkäufers Fraser Perring geraten war. Perring und sein Researchdienst Viceroy hatten schwere Vorwürfe gegen Adler erhoben, darin ging es unter anderem um die Bewertung von Immobilienprojekten.

Adler selbst hatte bereits erhebliche Abschreibungen vornehmen müssen. Das Unternehmen hatte Ende April trotz der Verweigerung des Testats durch die Wirtschaftsprüfer von KPMG Zahlen für 2021 vorgelegt. Unter dem Strich stand wegen der Abschreibungen ein Milliardenverlust.

Die Adler Group hat ihren rechtlichen Sitz in Luxemburg und ihren operativen Hauptsitz in Berlin. dpa