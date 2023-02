AfD-Fraktionsvorsitzende Brinker im Amt bestätigt

Teilen

AfD-Spitzenkandidatin Kristin Brinker lächelt im Abgeordnetenhaus. © Fabian Sommer/dpa

Die Berliner AfD-Fraktionsvorsitzende Kristin Brinker ist in ihrem Amt bestätigt worden. Bei der Wahl des Fraktionsvorstands am Freitag erhielt sie 94 Prozent der Stimmen, wie die Fraktion anschließend mitteilte. Die 50-jährige AfD-Politikerin war Spitzenkandidatin ihrer Partei bei der Wiederholungswahl am 12. Februar. Brinker ist seit 2016 im Landesparlament und seit März 2021 auch AfD-Landesvorsitzende.

Berlin - Die AfD erhielt bei der Wahl 9,1 Prozent der Stimmen und legte damit im Vergleich zur Wahl im September 2021 leicht zu. Damals erreichte die Partei acht Prozent. Ihr selbstgestecktes Ziel, diesmal auf ein zweistelliges Ergebnis zu kommen, verfehlte die Partei allerdings.

Bei der ersten Sitzung der Fraktion nach der Wiederholungswahl wurden außerdem der Parlamentarische Geschäftsführer Ronald Gläser und sein Stellvertreter Antonin Brousek wiedergewählt, außerdem die bisherigen stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Jeannette Auricht und Thorsten Weiß. dpa