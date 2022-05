Aktionen zum Tag der Pflege auch in Berlin geplant

Auch in Berlin soll es am Donnerstag (12. Mai) Protest-Aktionen von Pflegekräften anlässlich des Internationalen Tags der Pflegenden geben. Im Rahmen des bundesweiten Aktionstages hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi die Belegschaften in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Psychiatrien aufgerufen, auf bestehende Missstände aufmerksam zu machen.

Berlin - Verdi zufolge soll mit den Aktionen die unzureichende Personalausstattung in der Pflege und der dringende politische Handlungsbedarf aufgezeigt werden.

In Berlin soll dazu unter dem Motto „Schluss mit Ausreden - mehr Personal!“ um 16.00 Uhr im Invalidenpark der „Walk of Care“ starten. Kurz vorher sollen sich demnach Pflegende aus der Uniklinik Charité und vom landeseigenen Krankenhauskonzern Vivantes zu einer Fotoaktion treffen, um politische Forderungen sichtbar zu machen.

„Patientinnen und Patienten sowie pflegebedürftige Menschen haben ein Anrecht auf eine gute Versorgung. Die Beschäftigten müssen wissen, dass sie durch ihre Arbeit für andere nicht selbst krank werden“, sagte Gisela Neunhöffer, stellvertretende Verdi-Landesfachbereichsleiterin laut Mitteilung. Die politisch Verantwortlichen stünden in der Pflicht, dies mit klaren gesetzlichen Regeln zu gewährleisten. „Diese Forderung machen wir am Tag der Pflegenden sichtbar. Mit den Ausreden muss endlich Schluss sein. Wir brauchen mehr Personal und Entlastung - jetzt.“ dpa