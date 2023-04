Al-Kuds-Demonstration in Berlin abgesagt

Teilen

Zahlreiche Menschen nehmen an einer Al-Kuds-Demonstration teil. © Jörg Carstensen/dpa/Archivbild

Die umstrittene Al-Kuds-Demonstration in Berlin-Charlottenburg ist auch für dieses Jahr abgesagt. Die Organisatoren hätten die Anmeldung der Kundgebung mit bis zu 2000 Menschen am 15. April zurückgezogen, bestätigte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Zuvor hatte der „Tagesspiegel“ berichtet. Der Zentralrat der Juden begrüßte die Absage. „Wir sollten uns aber nicht vormachen, dass das Denken und der Hass, der dahinter steht, einfach so verschwindet“, erklärte Zentralratspräsident Josef Schuster.

Berlin - Bei Al-Kuds-Demonstrationen in früheren Jahren hatte es israelfeindliche und antisemitische Sprechchöre gegeben, Teilnehmer trugen Plakate mit Landkarten des Nahen Ostens ohne den Staat Israel. 2020 und 2021 war die Demonstration wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Im vergangenen Jahr wurde sie ebenfalls abgesagt. Zuvor war über ein Verbot diskutiert worden. Für die Absage in diesem Jahr lag keine Begründung vor, wie ein Polizeisprecher sagte. Zwei geplante Gegendemonstrationen seien noch nicht zurückgezogen.

Am Al-Kuds-Tag zum Ende des muslimischen Fastenmonats Ramadan ruft der Iran jedes Jahr zur Eroberung Jerusalems auf. Hintergrund ist die Besetzung Ost-Jerusalems durch Israel während des Sechstagekrieges 1967. Al-Kuds ist der arabische Name für Jerusalem. dpa