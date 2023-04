Alba-Basketballer besiegen Ulm in Bundesliga souverän

Albas Jaleen Smith wirft den Ball auf den Korb. © Andreas Gora/dpa/Archivbild

Berlin (dpa) ­­- Alba Berlin hat sein letztes Heimspiel vor dem Playoff-Start in der Basketball-Bundesliga gewonnen. Am Sonntag siegten die Berliner gegen den Tabellensiebten ratiopharm Ulm daheim mit 91:79 (48:33). Die Berliner bleiben Tabellenzweiter und könnten im Viertelfinale der Playoffs am 14. Mai erneut auf Ulm treffen. Beste Berliner Werfer waren vor 10.

886 Zuschauern Jaleen Smith und Tim Schneider mit je 13 Punkten.

Das Team von Trainer Israel Gonzalez, der kurzfristig auf Louis Olinde und Yovel Zoosman wegen eines grippalen Infekts verzichten musste, übernahm mit den ersten Punkten gleich die Führung und gab sie bis zum Ende der Partie auch nicht mehr ab. Dennoch tat sich Alba zu Beginn des Spiels schwer, seinen Wurfrhythmus zu finden.

Da sich Ulm gegen die Berliner Defensive aber noch schwerer tat, konnten sich die Berliner trotzdem allmählich absetzen und lagen zur Halbzeit mit 17 Punkten vorn (46:29). Nach dem Seitenwechsel agierte Alba dann aber etwas zu lässig. Das nutzte Ulm aus und war im dritten Viertel plötzlich wieder auf sieben Zähler (63:56) dran. Doch die Berliner antworteten viertelübergreifend mit einem 15:2-Lauf und zogen auf 20 Punkte davon. Ulm kämpfte zwar bis zum Ende, aber den Sieg ließ sich der Titelverteidiger nicht mehr nehmen. dpa