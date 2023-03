Alba Berlin bleibt nach Sieg gegen Bamberg Tabellenführer

Berlin (dpa/bb) ­­– Alba Berlin bleibt weiter an der Spitze der Basketball-Bundesliga. Die Hauptstädter siegten am Sonntagabend daheim vor 8482 Zuschauern nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte gegen Brose Bamberg mit 84:67 (28:34). Für Alba war es der sechste Pflichtspielsieg in Serie - und ein Playoff-Platz in der BBL ist ihnen auch nicht mehr zu nehmen.

Beste Alba-Werfer waren Jaleen Smith, Gabriele Procida und Yanni Wetzell mit je 16 Punkten.

Trainer Israel Gonzalez gab Kapitän Luke Sikma und Center Ben Lammers eine Verschnaufpause. Dafür kehrten die zuletzt verletzt pausierenden Yovel Zoosman und Nationalspieler Johannes Thiemann zurück. Zunächst taten sich beide Mannschaften schwer, ihren Rhythmus zu finden. Hatte Alba noch am Donnerstag in der Euroleague gegen Titelverteidiger Anadolu Efes brilliert, war davon drei Tage später nichts mehr zu sehen.

Die Berliner leisteten sich viele Unkonzentriertheiten, viele Ballverluste und noch mehr Fehlwürfe. So genügte Bamberg ein solider Auftritt, um fast die gesamte erste Hälfte in Führung zu bleiben. Alba tat sich gegen die harte Defensive der Gäste sehr schwer und fand nie wirklich einen Rhythmus. Nach knapp 17 Minuten glichen die Berliner zwar wieder zum 25:25 aus, doch zur Pause lagen sie erneut zurück.

Nach dem Seitenwechsel kam Alba dann aber mit deutlich mehr Schwung aus der Kabine. Sie verteidigten intensiver und waren nun auch treffsicherer. Nach gut 23 Minuten ging der Meister dann erstmalig in dieser Partie in Führung (41:40). Die Berliner machten im dritten Viertel 31 Punkte – mehr als in der ganzen ersten Hälfte. Und diese Führung gaben die Gastgeber dann bis zum Ende nicht mehr ab. dpa