Alba Berlin feiert in Chemnitz achten Liga-Sieg in Folge

Basketball-Bundesligist Alba Berlin hat sein Nachholspiel vom 12. Spieltag bei den Niners Chemnitz mit 76:70 (47:42) gewonnen. Das Team von Trainer Israel Gonzalez verteidigte mit dem achten Liga-Sieg in Serie die Tabellenführung. Beste Berliner Werfer waren Louis Olinde mit 17 und Jonas Mattisseck mit 14 Punkten.

Chemnitz - Bei Alba fehlten neben dem Langzeitverletzten Marcus Eriksson Spielmacher Tamir Blatt (Kapselverletzung am Daumen) und Center Christ Koumadje (Knieprobleme). Die Berliner begannen mit zahlreichen Ballverlusten gegen aggressiv verteidigende Chemnitzer und gerieten mit 9:21 in Rückstand. Ein 8:0-Lauf zum 20:23 am Ende des ersten Viertels brachte Alba jedoch ins Spiel. Die Berliner hatten die Partie nun gedreht und fanden immer mehr ihren Rhythmus. Zur Pause führten sie 47:42.

Im dritten Spielabschnitt bauten die Berliner den Vorsprung auf 16 Punkte aus, bevor die Partie zerfahrener wurde. Die Chemnitzer versuchten nun mit aggressiver Defense den Rhythmus der Berliner zu stören, fanden selbst aber offensiv keinen Zugriff. Alba verteidigte weiter gut. Das Spiel war von vielen Foulpfiffen unterbrochen in dieser Phase wenig ansehnlich. Alba hatte im Schlussviertel Probleme zu punkten und die Chemnitzer konnten 20 Sekunden vor dem Ende auf vier Punkte verkürzen. Die Berliner brachten den Vorsprung jedoch über die Zeit.

Für die Berliner geht die Phase mit sechs Spielen in 13 Tagen am Donnerstag in eigener Halle mit dem letzten Euroleague-Spiel der Saison gegen Asvel Villeurbanne weiter. dpa