Alba Berlin gewinnt auch zweites Playoffspiel gegen Bamberg

Teilen

Albas Luka Sikma (r) muss sich gegen Bambergs Akil Mitchell strecken, um an den Ball zu kommen. © Joerg Carstensen/dpa

Alba Berlin ist nur noch einen Sieg vom Einzug ins Playoff-Halbfinale der Basketball-Bundesliga entfernt. Im zweiten Viertelfinalspiel siegten die Berliner am Sonntag vor 6171 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle gegen Brose Bamberg mit 97:85 (47:34). In der Best-of-five-Serie steht es nun 2:0. Das dritte Spiel folgt am Donnerstag in Bamberg. Beste Berliner Werfer waren Jaleen Smith mit 18 und Maodo Lo mit 16 Punkten.

Berlin – Trainer Israel Gonzalez musste auf den erkrankten Kapitän Luke Sikma verzichten, dafür kehrte Tim Schneider nach seiner Meniskus-Verletzung zurück ins Team. Alba startete gut und lag schnell 9:2 in Führung. Doch dann wurde es hektisch. Bamberg versuchte mit viel Härte und Fouls gegenzuhalten.

Immer wieder gab es längere Unterbrechungen, das Schiedsrichter-Trio hatte in dieser Phase große Probleme. Vom Offensivspektakel im ersten Spiel war deshalb nichts zu sehen und ein Spielrhythmus kam nur schwer auf. Alba konnte damit aber besser umgehen, zog zeitweise auf 16 Punkte davon (45:29). Bamberg blieb aber bis zur Pause dran.

Nach dem Seitenwechsel zogen die Gastgeber wieder auf 22 Punkte davon (60:38). Doch anschließend ließen sie zu viel liegen und Bamberg kam zu Beginn des letzten Viertels wieder auf acht Zähler heran (76:68). Doch Alba wurde nicht nervös und brachte am Ende den Vorsprung ins Ziel. dpa