Alba Berlin gewinnt letzten Test gegen Rostock Seawolves

Eine Basketball landet im Netz. © Uwe Anspach/dpa/Symbolbild

Oranienburg (dpa/bb) ­ Alba Berlin hat seine Generalprobe vor dem Start in die Basketball-Bundesliga souverän gemeistert. Am Sonntag siegten die Berliner in Oranienburg im letzten Testspiel gegen den Liga-Konkurrenten Rostock Seawolves mit 88:63 (43:31). Beste Berliner Werfer waren Yovel Zoosman mit 15 und Kapitän Luke Sikma mit 13 Punkten. Am Mittwoch startet Alba mit einem Heimspiel gegen Veolia Towers Hamburg (19.

00 Uhr/Magentasport) in die neue Saison.

Trainer Israel Gonzalez schonte die erst am Freitag ins Teamtraining zurückgekehrten EM-Teilnehmer Maodo Lo und Johannes Thiemann. Weiterhin fehlten die verletzten Malte Delow und Marcus Eriksson. Die Berliner brauchten gegen den Aufsteiger einige Minuten, um ihren Rhythmus zu finden. Besonders in der Defensive gab es noch Abstimmungsprobleme.

Alba steigerte sich aber, zumal Rostock einige offene Würfe liegenließ. Zu Beginn des zweiten Viertels führten die Berliner erstmals zweistellig (35:22). Der deutsche Meister ließ nun bis zur Pause defensiv nicht mehr viel zu.

Gonzalez wechselte viel durch, und Alba tat sich nach dem Seitenwechsel zunächst schwerer. Das lag auch daran, dass Rostock aggressiver spielte und die Berliner nun ihrerseits in dieser Phase einige offene Würfe liegen ließen. So schmolz der Vorsprung im dritten Viertel wieder etwas zusammen (52:47). Doch Alba blieb unbeeindruckt, steigerte sich wieder und zog erneut davon. dpa