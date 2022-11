Alba Berlin mit neuem Selbstvertrauen gegen Belgrad

Basketball

Alba Berlin will nach dem Sieg über die MHP Riesen Ludwigsburg in der Basketball-Bundesliga auch in der Euroleague wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. Die Hauptstädter verloren auf internationaler Bühne nach drei Siegen zum Auftakt zuletzt fünf Spiele in Folge. Am Dienstag (20.00 Uhr/Magentasport) kommt Roter Stern Belgrad in die Mercedes-Benz Arena.

Berlin - „Ein wichtiger Sieg, denn wir haben einen guten Gegner geschlagen, der uns immer vor Probleme gestellt hat. Wir sind aber unserem Spiel treu geblieben“, sagte Sportdirektor Himar Ojeda nach dem umkämpften 99:91 gegen starke Ludwigsburger. „Ich hoffe, dass der Sieg uns Selbstvertrauen gegeben hat und wir auch in der Euroleague wieder besser auftreten als zuletzt“, sagte der Spanier. Besonders der Auftritt vergangene Woche bei Real Madrid (72:90) wirkte kraftlos.

Geholfen hat den Berlinern die Rückkehr von Kapitän Luke Sikma, der in Madrid verletzt gefehlt hatte. Der Forward legte mit 11 Punkten, 10 Rebounds und 10 Assists ein seltenes Triple Double, zweistellige Statistikwerte in drei Kategorien, auf. „Unglaublich. Das zeigt, wie wichtig er für uns ist“, lobte Ojeda. Sikma selbst freute sich über seine schnelle Rückkehr: „Wir hatten zuletzt eine schlechte Phase, da will man dem Team helfen. Das war ein guter Test gegen ein gutes Team. Ich bin sehr zufrieden mit unserer Reaktion.“

Nun soll auch am Dienstag in der Euroleague gegen Roter Stern ein Sieg her. Die Serben stehen mit erst zwei Erfolgen hinter den Berlinern, zu wenig für ihre Ansprüche. Belgrad verpflichtete vergangene Woche mit dem erfahrenen Schleifer Dusko Ivanovic einen neuen Trainer, der sein erstes Spiel gleich gewann. „Ich erwarte ein schweres Spiel, denn sie haben einen neuen Coach und sahen gleich schon besser aus“, sagt Ojeda, „sie werden konzentriert und motiviert sein, sie müssen Spiele gewinnen.“ dpa