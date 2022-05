Alba Berlin nach klarem Heimsieg neuer Tabellenführer

Ein Basketball landet im Korb. © Andreas Gora/dpa/Symbolbild

Alba Berlin hat in der Basketball-Bundesliga sein letztes Heimspiel in der Punkterunde gewonnen und damit auch den ersten Tabellenplatz erobert. Der Titelverteidiger besiegte am Mittwoch in einem Nachholspiel die bereits als Absteiger feststehenden Gießen 46ers souverän mit 109:80 (61:43). Es war der zehnte Sieg in Serie. Beste Berliner Werfer vor 4159 Zuschauern waren Jonas Mattisseck mit 19 und Louis Olinde mit 17 Punkten.

Berlin - Trainer Israel Gonzalez gönnte Nationalspieler Maodo Lo eine Pause, zudem fiel Youngster Malte Delow erkrankt aus. Alba tat sich in den ersten Minuten etwas schwer, denn Gießen war gleich im Rhythmus und traf seine Würfe. Nach 0:5-Rückstand kam Alba dann aber besser ins Spiel und ging nach knapp dreieinhalb Minuten erstmals in Führung.

Das erste Viertel wurde fast ein Distanzwurf-Wettbewerb. Alba blieb zwar vorn, leistete sich aber auch einige Fehler. In den letzten Minuten vor der Pause erhöhten die Berliner dann aber die Intensität und konnten sich mit einem 16:0-Lauf absetzen.

Auch nach dem Seitenwechsel bestimmte Alba das Spiel. Bis auf 26 Punkte zogen die Gastgeber im dritten Viertel davon (79:53). Danach schalteten sie zwar ein paar Gänge herunter und schonten einige Stammkräfte. Die Berliner hatten aber bis zum Ende alles im Griff. dpa