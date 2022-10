Alba Berlin setzt in schwieriger Phase auf Tiefe im Kader

Nach vier Spielen in sieben Tagen bekamen die Spieler von Alba Berlin am Montag frei. Ein Tag zur Regeneration, den die Profis des Basketball-Bundesligisten dringend nötig haben. Der 78:70-Heimsieg gegen Heidelberg war ein Kraftakt. Insbesondere nachdem sich die Verletztensituation noch einmal verschärft hat.

Berlin - Beim Euroleague-Spiel in Istanbul am Freitag hatte sich Jonas Mattisseck eine Mittelhandfraktur zugezogen. Es ist der vierte Ausfall auf der Guard-Position. Dazu verzichtete Trainer Israel González aus Gründen der Belastungssteuerung auf Kapitän Luke Sikma. Der Spanier bleibt seinem Weg trotz fünf Verletzten treu.

„Wir müssen rotieren. Auch Luke kann nicht jedes Spiel machen. Wir vertrauen auf unsere Gruppe, um in dieser schwierigen Situation zu bestehen. Auch die jungen Spieler brauchen Vertrauen“, erklärte der Spanier. Gegen Heidelberg versuchte er mit drei Nachwuchsspielern im Kader, die Minuten gut zu verteilen, um die verbliebenen Leistungsträger nicht zu überlasten.

Mit Tamir Blatt gibt es derzeit nur einen Aufbauspieler im Team, der gegen Heidelberg nicht wie gewohnt traf. „Er ist erschöpft“, sagte Gonzalez, lobte aber seinen Einsatz. „Dieser Spirit ist in unserer Situation sehr wichtig“, so der Trainer. Entlastung für Blatt gab es vom 18-jährigen Nils Machowski. Zudem half Malte Delow auf der ungewohnten Spielmacherposition aus. „Es war heute sehr schwierig mit den Ausfällen und der Belastung. Doch auch solche Spiele gehören dazu, da muss man sich durchkämpfen“, erklärte Delow.

Am Donnerstag in der Euroleague in Valencia (20.30 Uhr/ Magenta Sport) wird Sikma wieder ins Team rücken. Ob dann einer der Spieler aus dem Trio Maodo Lo, Jaleen Smith oder Johannes Thiemann wieder dabei ist, konnte González nicht sagen. Bei ihnen müsse von Tag zu Tag geschaut werden. „Wir versuchen jetzt Kraft zu sammeln und hoffen, dass einige Spieler zurückkommen“, sagte Delow. „Wenn nicht, müssen wir es wieder in dieser Konstellation schaffen.“ dpa