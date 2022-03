Alba Berlins Schneider überzeugt auf ungewohnter Position

Ein Ball liegt auf einem Basketball-Spielfeld. © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Basketball-Bundesligist Alba Berlin ist trotz vier verletzter Stammspieler derzeit kaum zu stoppen - auch dank der Flexibilität von Tim Schneider. Das souveräne 84:58 am Sonntag bei den Gießen 46ers war der zehnte Pflichtspielsieg in Folge. Topscorer beim Tabellenletzten war Schneider mit 18 Punkten. Das war nur ein Punkt weniger als seine bisherige Bestleistung in der Basketball-Bundesliga aus dem Jahr 2018.

Gießen - Dabei spielt der 24-Jährige derzeit nicht auf seiner Stammposition als Power Forward sondern auf der kleinen Flügelposition, weil Yovel Zoosman und Louis Olinde verletzt fehlen. „Es hat Spaß gemacht“, sagte Schneider nach der Partie bei „Magenta Sport“. Es sei eine ganz andere Rolle, erklärte er. Sonst spielt er als ein Ersatz für Luke Sikma näher am Korb. Da sei immer der Vergleich mit dem Alba-Kapitän da: „Diese Passqualitäten habe ich nicht. Dafür würde ich von mir selbst sagen, bin ich ein ganz passabler Schütze.“

Aus der Distanz trifft er in der Liga mit gut 48 Prozent hochprozentig. Vier verwandelte Dreier waren es gegen Gießen. Diese Qualität hilft ihm als Small Forward. „Tim genießt das und macht es gut“, sagt auch Sportdirektor Himar Ojeda. „Das ist der Alba-Weg, Spieler weiter zu entwickeln.“ Trainer Israel González sieht Schneider durchaus auch in Zukunft auf dieser Position. So könnte er auch am Mittwoch im Heimspiel gegen die Basketball Löwen Braunschweig wieder auf dem kleinen Flügel auflaufen.

Gegen Braunschweig dürfte es schwieriger werden als zuletzt in Gießen. „Sie spielen eine tolle Saison. Aufgrund von Verletzungsproblemen fehlt ihnen etwas die Konstanz. Aber das wird kein einfaches Spiel. Sie spielen mit Energie und halten immer dagegen“, warnt Ojeda. Ob für die Partie mit Ben Lammers (Finger) und Yovel Zoosman (Oberschenkel) zwei der vier verletzten Spieler zurückkehren, entscheidet sich kurzfristig. dpa